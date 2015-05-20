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“LG Evlilik Paketleri” genç çiftlerin yüzünü güldürüyor

Kurumsal 05/20/2015
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LG Electronics yeni kampanyasıyla yeni evli ve evlenmeyi düşünen tüm çiftleri sevindiriyor. Her bütçeye uygun evlilik paketleri LG Premium Shop’larda…

 

LG Electronics Türkiye, yaklaşan evlilik mevsiminde tüm çiftleri sevindirecek kampanyalar sunuyor. Bu yeni kampanyayla birlikte sıcak bir yuva kurma hayalini gerçekleştiren tüm çiftler her bütçeye uygun LG Evlilik Paketleriyle evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor ve sevinçleri ikiye katlanıyor. LG’nin en son teknolojili buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinelerinden oluşan “LG Evlilik Paketleri”ne sahip olmak isteyen çiftlerin tek yapması gereken ise kampanyanın geçerli olduğu kendilerine en yakın LG Premium Shop’u ziyaret etmek. Toplamda yedi farklı paketten oluşan LG Evlilik Paketleri” ile yeni bir yuva kurmak isteyen herkes bu mükemmel fırsatlardan faydalanabilecek. LG Premium Shoplar’da son teknoloji LG beyaz eşyalarını inceleyebilecekler.

 

Genç çiftlere özel hazırlanan kampanya paketleri ve ürün ayrıntıları için;

http://www.lg.com/tr/lg-evlilik-paketleri

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