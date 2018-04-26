LG G7 ThinQ süper parlak 6.1 inç QHD+ ekranıyla yine sınıfının en iyisi olacak!

LG Electronics (LG), 2 Mayıs’ta tanıtımını gerçekleştireceği yeni nesil akıllı telefonu G7ThinQ hakkında yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, LG G7ThinQ, FullVision® özellikli, 3120 x 1440 çözünürlükte, 6.1 inçlik Quad HD+ ekrana sahip olacak. LG, ‘Super Bright Display’ (Süper Parlak Ekran) olarak adlandırdığı yeni ekran teknolojisi ile ve 1000 nit parlaklığa ulaşarak yüksek güneş ışığında bile yüksek görüntü kalitesi sunacak.

LG G7ThinQ, yeni ekranı ile fark yaratacak!

LG G7ThinQ’in 19.5:9 en boy oranına sahip yeni ekranı LG G6'ya kıyasla neredeyse yüzde 50 daha ince bir alt çerçeveye sahip olacak. Kullanıcıların oyun oynarken veya video izlerken daha bütünsel bir deneyim yaşayacağı LG G7ThinQ’in güç tüketimi ise önceki modele göre yüzde 30 oranında azalacak.

DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan LG G7ThinQ ekranı aynı zamanda ‘otomatik, eko, sinema, spor, oyun ve uzman’ olmak üzere altı renk ayarına sahip olacak. LG G7ThinQ’in otomatik mod özelliği sayesinde açılan içerik video, fotoğraf, oyun veya web sitesi olarak tanımlanıp, belirlenen içeriğe göre en iyi görüntüleme performansı sunulacak. LG G7ThinQ’in kullanıcı arayüzünde RGB ayarına özel renkler için ince ayarlar da bulunacak.

LG'nin yedinci nesil G serisi, kavisli ergonomik yapısıyla son derece rahat bir kullanım sunarken, FullVision® ekranı da çerçevesiz tasarımıyla daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi yaşatacak. LG G7ThinQ’de bulunacak ‘Yeni İkinci Ekran’ özelliği, ekranın üst tarafında ek bir alan oluşturarak ana ekranda yer kaplamadan bildirimleri kullanıcıya iletecek. Yeni İkinci Ekran geleneksel bir görünüş için devre dışı bırakılabileceği gibi tamamen benzersiz bir kullanıcı deneyimi için farklı renklerle de kişiselleştirilebilecek.