LG G7 ThinQ’den Boombox hoparlörler ve DTS:X ile benzersiz ses deneyimi

LG Electronics’in yeni çıkacak birinci sınıf akıllı telefonu, kulaklıkla ya da akıllı telefonlarının hoparlörlerinden sevdikleri müzik ve filmlerin keyfini çıkartmak isteyen kullanıcılara benzersiz bir ses kalitesi sunacak. LG G7ThinQ ile ilk defa kullanıcılara sunulacak Boombox Hoparlör, bas miktarını iki katına çıkartırken temel ses düzeyini de 6dB’den daha fazla artıracak.

LG, LG G7ThinQ akıllı telefonu geliştirirken tüketicilerin telefonlarını evde ya da günlük antrenmanları sırasında daha fazla kullanmalarından yola çıktı. Birçoğu ses kalitesinden ve akıllı telefonun kendi hoparlörlerinden yeterince tatmin olmadığından Bluetooth hoparlörler kullanmayı tercih ediyor.

LG’nin ses mühendisleri, kullanıcılardan aldıkları bu yorumlarla tipik bir akıllı telefonla karşılaştırıldığında, akıllı telefonun içini bir rezonans odası şeklinde değerlendirerek sesi 10 kattan fazla kuvvetlendirecek bir yol buldular. LG G7ThinQ sahip olduğu Boombox Hoparlör ile dışarıdan herhangi bir hoparlöre ihtiyaç duymadan etkileyici stereo sesi yaratabiliyor. LG G7ThinQ sert bir yüzey ya da kutunun üzerine yerleştirildiğinde rezonans odasını woofer olarak kullanarak bas etkisini daha etkili hale getiriyor.

LG G7ThinQ ayrıca kulaklık tercih eden kullanıcılar için de DTS:X 3D Surround Ses sunan ilk akıllı telefon. Böylece pahalı ve üst sınıf kulaklıklara gerek kalmadan kullanıcılar 7.1 kanal performansının keyfini çıkartabilecekler. Sadece belli müzik türleriyle üst kalite ses sağlayan diğer stereo teknolojilerinin aksine DTS:X, dinleme deneyimini çok daha sürükleyici hale getiren bir ortam yaratarak her tür içeriği destekliyor.

LG G7 ThinQ, LG’nin mükemmel akıllı telefon ses mirasını devam ettirecek şekilde ses cihazı meraklılarının beklediği kaliteyi sağlayan yüksek akustikli üst sınıf kulaklık Hi-Fi Quad DAC’e de sahip. Hi-Fi Quad DAC, tek bir ses çipi üzerinde 4 adet dijital - analog dönüştürücüye sahip. Bu da gerçek ses üretimi için toplam armonik bozulum (THD) oranını yüzde 0.0002 düzeyine kadar indiriyor. LG G7ThinQ ayrıca küçük dosya boyutlarında yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sağlayan Master Quality Authenticated (MQA) ses formatını da destekliyor.