LG G7ThinQ, Turkcell mağazalarında satışta!

LG Electronics (LG), odağına aldığı yapay zeka bağlantısıyla akıllı telefon kullanımına yepyeni bir boyut kazandıran birinci sınıf akıllı telefonu LG G7ThinQ’in Türkiye’de de satışlarına başlandı. Süper parlak 6.1 inç QHD+ ekranı, Boombox Hoparlör ile sunduğu ses kalitesi ve yapay zeka bağlantılı akıllı kamerası gibi özellikleri ile üst seviye akıllı telefon kavramının temelini yeniden şekillendiren LG G7ThinQ, 4899 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla Turkcell mağazalarında kullanıcıları bekliyor. Turkcell mağazalarından peşin fiyatına 12 ay taksitle satışa sunulan LG G7ThinQ’i Turkcell online mağazalarından alan sınırlı sayıda kişi ise LG PK7 Bluetooth Speaker kazanacak.

Qualcomm® Snapdragon™ işletim sistemi ile güçlendirilen LG G7ThinQ’de 4GB ve 64GBdahili depolama alanı bulunuyor. LG G7ThinQ, 6.1 inçlik süper parlak ekranı, önceki modelinden yaklaşık yarım santim daha büyük olmasına rağmen tek elle kullanmayı mümkün kılıyor. Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG G7ThinQ, zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için ABD askeri tarafından hazırlanan MIL-STD 810G testlerine göre tasarlandı.

LG Electronics Türkiye Mobil İletişim Direktörü Junguk Yoon, LG G7ThinQ’in LG için yeni bir başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak kişiselleştirilmiş ve kullanışlı yapay zeka kombinasyonu ile LG G7ThinQ’in LG'nin şu ana kadar çıkardığı en kullanışlı akıllı telefon olduğunu söyledi.

LG G7ThinQ’in marka elçisi sevilen K-POP Grubu BTS oldu!

LG G7ThinQ’in marka elçisi ise Güney Kore pop müziğinin (K-Pop) sevilen grubu BTS oldu. 2017 Billboard Müzik Ödülleri'nde Yılın En İyi Sosyal Medya Sanatçısı ödülünü kazanan BTS, LG G7ThinQ için TV ve sosyal medya kampanyalarında yer alacak. Kampanya ile Amerika, Avrupa ve Asya'daki büyük akıllı telefon pazarındaki tüketicilerin yanı sıra Türkiye’de de hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan BTS’in 7 üyesinin her birinin LG G7ThinQ’teki bir özelliği vurgulaması amaçlanıyor.

BTS hayranı olan LG akıllı telefon kullanıcıları ayrıca LG Smart World aracılığıyla telefonlarına indirecekleri BTS Value Pack ile BTS'nin her bir üyesi için tasalanmış temalardan istediğini telefonuna yükleyebilecek. Böylece, seçtikleri tema doğrultusunda telefonlarının, ana ekran ve menüler de dahil olmak üzere, tüm ara yüzü tamamen değişebilecek. Bu özellik geçen yıldan beri piyasaya sürülen tüm LG akıllı telefonlar için geçerli olacak.

Buna ek olarak, LG G7ThinQ BTS Smart Case ile BTS hayranları LG G7ThinQ model telefonlarını sadece görüntü olarak değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirecek şekilde kişiselleştirebilecekler. Yakın Alan İletişimi anlamına gelen NFC teknolojisi sayesinde dünyanın en popüler K-Pop grubu olan BTS temalı kişiselleştirmeler yapılabilecek.

LG Electronics Türkiye Mobil İletişim Direktörü Junguk Yoon iş birliğiyle ilgili de, “Türkiye’de de binlerce fanı olan BTS’in 7 üyesinin her birinin LG G7 ThinQ’teki bir özelliği vurgulamasını amaçlıyoruz. Grubun yeteneği, yenilik ve özgünlüğü LG telefonlarımızla muhteşem bir uyum gösteriyor. Yeni kampanyamızla LG mobil cihazlarının en cesur yenilikleri ne kadar benzersiz bir şekilde sunduğunu anlatmak istiyoruz.” dedi.

LG G7ThinQ’in yenilenen kamerası daha akıllı

LG G7ThinQ, 8MP çözünürlüklü ön kamerası ile 16MP çözünürlüklü iki arka kamerasında daha fazla ayrıntı yakalayan ve daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye imkan veren bir takım yenilikler bulunuyor. LG G7ThinQ’de kullanılan geniş açılı lensler, daha güzel manzaralar ve daha net selfieler çekmeyi mümkün kılıyor.

Kullanıcıyla ilk kez LG V30S ile buluşan ilk yapay zeka özellikli akıllı kamera, LG G7ThinQ’de daha da geliştirilerek tüketiciye sunuluyor. Kişiye özel optimize edilmiş 19 çekim modu sunan akıllı telefonda kullanıcılar, önerileri beğenmemesi halinde telefona ait 3 efekti kullanabiliyor.

LG G7ThinQ’in yeni süper parlak kamerası loş ışıkta çekilen fotoğrafların dört kata kadar daha parlak çıkmasına olanak sağlıyor. Pixel binning ve yazılım işleme kombinasyonu sayesinde telefonun yapay zeka algoritması, düşük ışıkta çekim yapılırken kamera ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor.

LG ayrıca, LG G7ThinQ’e eklediği yeni özellikler ile fotoğraf çekimini her zamankinden daha eğlenceli bir hale getiriyor. Canlı fotoğraf modu, normalde gözden kaçan beklenmedik anları veya ifadeleri deklanşöre basmadan önce veya sonra da kaydederken, güneş gözlüğü ve kafa bantları gibi eğlenceli 2D ve 3D kaplamaları yüz tanıma özelliğini kullanılarak oluşturuluyor.

LG G7ThinQ ile, G serisine eklenen bir diğer yeni özellik olan Portre Modu sayesinde odak dışı arka planlarla bokeh efekti verilerek profesyonel görünümlü fotoğraflar çekilebiliyor

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LG G7ThinQ, yapay zeka entegrasyonu ile çok daha kullanışlı

LG G7 ThinQ, en yeni yapay zeka ve bilgisayar görüşlerini kullanarak arama yapmanın yeni bir yolu olan Google Lens özelliklerini edinen ilk cihazlardan biri olma özelliğini taşıyor. Telefonun yapay zeka işlevlerini başlatan bir tuşa da sahip olan LG G7ThinQ ile bir dokunuşla Google Asistan’a bağlanmak mümkün olurken, kullanıcılar parmaklarını tuşa basılı tutarak Google ile konuşabiliyor.. Uzun Mesafe Ses Tanıma (Super Far Field Voice Recognition (SFFVR)) özelliği ve akıllı telefonun son derece hassas mikrofonu sayesinde Google Asistan, sesli komutları beş metre uzaklığa kadar tanıyabiliyor hatta arka plan gürültüsünden gelen komutları bile birbirinden ayırabiliyor. Tüm bunlar LG G7ThinQ’i ev tipi Yapay Zeka hoparlörüne mükemmel bir alternatif haline getiriyor. TV açıkken bile!

LG G7ThinQ, yeni ekranı ile fark yaratacak!

LG G7ThinQ’nin FullVision® özellikli, 3120 x 1440 çözünürlükte, 6.1 inçlik Quad HD+ LG, ‘Super Bright Display’ (Süper Parlak Ekran) olarak adlandırdığı yeni ekran teknolojisi 1000 nit parlaklığa ulaşarak yüksek güneş ışığında bile yüksek görüntü kalitesi sunuyor. LG G7ThinQ’in 19.5:9 en boy oranına sahip yeni ekranında LG G6'ya kıyasla neredeyse yüzde 50 daha ince bir alt çerçeve bulunuyor.

DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ünü gösterebilen LG G7ThinQ ekranı aynı zamanda ‘otomatik, eko, sinema, spor, oyun ve uzman’ olmak üzere altı renk ayarına sahip olacak. LG G7ThinQ’in otomatik mod özelliği sayesinde açılan içerik; video, fotoğraf, oyun veya web sitesi olarak tanımlanıp, belirlenen içeriğe göre en iyi görüntüleme performansını sunacak. LG G7ThinQ’in kullanıcı arayüzünde RGB ayarına özel renkler için ince ayarlar da bulunacak. Kullanıcılar, daha kişisel bir etki için bildirim çubuğunu başka bir renge bile dönüştürebilecek.

Boombox Hoparlör ile stereo sesi yaratabiliyor!

LG G7ThinQ ile benzersiz ses deneyimi sunan LG, her yeni telefonunda olduğu gibi LG G7ThinQ’de de sektörde benzersiz bir kalite yakalayan premium ses yenilikleri sunuyor. LG G7ThinQ ile ilk defa kullanıcılara sunulan Boombox Hoparlör, bas miktarını iki katına çıkartırken dışarıdan herhangi bir hoparlöre ihtiyaç duymadan etkileyici stereo sesi yaratabiliyor.

LG G7ThinQ ayrıca kulaklık tercih eden kullanıcılar için de DTS:X 3D Surround Ses sunan ilk akıllı telefon. Sadece belli müzik türleriyle üst kalite ses sağlayan diğer stereo teknolojilerinin aksine DTS:X, dinleme deneyimini çok daha sürükleyici hale getiren bir ortam yaratarak her tür içeriği destekliyor. LG G7ThinQ, LG’nin mükemmel akıllı telefon ses mirasını devam ettirecek şekilde ses cihazı meraklılarının beklediği kaliteyi sağlayan yüksek akustikli üst sınıf kulaklık Hi-Fi Quad DAC’e de sahip.

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