LG G7 ThinQ yapay zeka entegrasyonuyla muhteşem bir kullanıcı deneyimi sunuyor!

LG Electronics (LG), odağına aldığı yapay zeka bağlantısıyla akıllı telefon kullanımına yepyeni bir boyut kazandıracak birinci sınıf akıllı telefonu LG G7ThinQ’in Newyork’ta tanıtımını gerçekleştirdi. LG G7 ThinQ’in süper parlak 6.1 inç QHD+ ekranı, Boombox Hoparlör ile sunduğu ses kalitesi ve akıllı kamerası gibi özellikleri ile üst seviye akıllı telefon kavramının temelini yeniden şekillendiriyor.

Qualcomm® Snapdragon ™ işletim sistemi ile güçlendirilen LG G7ThinQ’de 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. LG G7ThinQ, 6.1 inçlik süper parlak ekranı, önceki modelinden yaklaşık yarım santim daha büyük olmasına rağmen tek elle kullanmayı mümkün kılıyor. Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG G7 ThinQ, zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için ABD askeri tarafından hazırlanan MIL-STD 810G testlerine göre tasarlandı.

LG G7ThinQ’in yenilenen kamerası daha akıllı

LG G7ThinQ, 8MP çözünürlüklü ön kamerası ile 16MP çözünürlüklü iki arka kamerasında daha fazla ayrıntı yakalayan ve daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye imkan veren bir takım yenilikler bulunuyor. LG G7ThinQ’de kullanılan geniş açılı lensler, daha güzel manzaralar ve daha net selfieler çekmeye imkan veriyor.

Kullanıcıyla ilk kez LG V30S ile buluşan ilk yapay zeka bağlantılı akıllı kamera, LG G7ThinQ’de daha da geliştirilerek tüketiciye sunuluyor. Kişiye özel optimize edilmiş 19 çekim modu sunan akıllı telefonda kullanıcılar, önerileri beğenmemesi halinde telefona ait 3 efekti kullanabiliyor.

LG G7ThinQ’in yeni süper parlak kamerası loş ışıkta çekilen fotoğrafların dört kata kadar daha parlak çıkmasına olanak sağlıyor. Pixel binning ve yazılım işleme kombinasyonu sayesinde telefonun yapay zeka algoritması, düşük ışıkta çekim yapılırken kamera ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor.

LG ayrıca, LG G7ThinQ’e eklediği yeni özellikler ile fotoğraf çekimini her zamankinden daha eğlenceli bir hale getiriyor. Canlı fotoğraf modu, normalde gözden kaçan beklenmedik anları veya ifadeleri deklanşöre basmadan önce veya sonra da kaydederken, güneş gözlüğü ve kafa bantları gibi eğlenceli 2D ve 3D kaplamaları yüz tanıma özelliğini kullanılarak oluşturuluyor.

LG G7ThinQ ile G serisine eklenen bir diğer yeni özellik olan Portre Modu ile de odak dışı arka planlarla bokeh efekti verilerek profesyonel görünümlü çekimler oluşturuyor.

LG G7ThinQ, yapay zeka entegrasyonu ile çok daha kullanışlı

LG G7 ThinQ, en yeni yapay zeka ve bilgisayar görüşlerini kullanarak arama yapmanın yeni bir yolu olan Google Lens özelliklerini edinen ilk cihazlardan biri olacak. Google Asistan ve Google Fotoğraflar'da kullanılabilecek, metinleri tanımlamanın yanı sıra önemli yerler, bitkiler, hayvanlar, kitaplar gibi nesneler hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek Google Lens ile ilgili daha fazla ayrıntı Google I / O’da açıklanacak.

Telefonun yapay zeka işlevlerini başlatan bir tuşa da sahip olan LG G7ThinQ ile bir dokunuşla Google Asistan’a bağlanmak mümkün olurken, kullanıcılar parmaklarını tuşa basılı tutarak Google ile konuşabiliyor. LG G7ThinQ iki hızlı dokunuş ise Google Lens'i başlatıyor. Arka plan gürültüsüyle gelen komutları birbirinden mükemmel bir şekilde ayırabilen LG G7ThinQ, televizyon açık olduğunda bile ev tipi yapay zeka destekli hoparlöre mükemmel bir alternatif olabilecek donanımda bulunuyor. Ayrıca Google Asistan'a yönelik LG müşteri komutlarının artırıldığı LG G7 ThinQ’de kullanıcılar yalnızca sesleriyle daha da fazla şey yapabilecekler.

LG G7ThinQ, yeni ekranı ile fark yaratacak!

LG G7ThinQ’nin FullVision® özellikli, 3120 x 1440 çözünürlükte, 6.1 inçlik Quad HD+ LG, ‘Super Bright Display’ (Süper Parlak Ekran) olarak adlandırdığı yeni ekran teknolojisi 1000 nit parlaklığa ulaşarak yüksek güneş ışığında bile yüksek görüntü kalitesi sunuyor. LG G7ThinQ’in 19.5:9 en boy oranına sahip yeni ekranında LG G6'ya kıyasla neredeyse yüzde 50 daha ince bir alt çerçeve bulunuyor.

DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ünü gösterebilen LG G7ThinQ ekranı aynı zamanda ‘otomatik, eko, sinema, spor, oyun ve uzman’ olmak üzere altı renk ayarına sahip olacak. LG G7ThinQ’in otomatik mod özelliği sayesinde açılan içerik; video, fotoğraf, oyun veya web sitesi olarak tanımlanıp, belirlenen içeriğe göre en iyi görüntüleme performansı sunulacak. LG G7ThinQ’in kullanıcı arayüzünde RGB ayarına özel renkler için ince ayarlar da bulunacak. Kullanıcılar, daha kişisel bir etki için bildirim çubuğunu başka bir renge bile dönüştürebilecek .

LG G7ThinQ ile benzersiz ses deneyimi LG, her yeni telefonunda olduğu gibi LG G7ThinQ’de de sektörde benzersiz bir kalite yakalayan premium ses yenilikleri sunuyor. LG G7ThinQ ile ilk defa kullanıcılara sunulan Boombox Hoparlör, bas miktarını iki katına çıkartırken dışarıdan herhangi bir hoparlöre ihtiyaç duymadan etkileyici stereo sesi yaratabiliyor.

LG G7ThinQ ayrıca kulaklık tercih eden kullanıcılar için de DTS:X 3D Surround Ses sunan ilk akıllı telefon. Sadece belli müzik türleriyle üst kalite ses sağlayan diğer stereo teknolojilerinin aksine DTS:X, dinleme deneyimini çok daha sürükleyici hale getiren bir ortam yaratarak her tür içeriği destekliyor. LG G7ThinQ, LG’nin mükemmel akıllı telefon ses mirasını devam ettirecek şekilde ses cihazı meraklılarının beklediği kaliteyi sağlayan yüksek akustikli üst sınıf kulaklık Hi-Fi Quad DAC’e de sahip.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Hwang Jeong-hwan LG G7ThinQ’in LG için yeni bir başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak kişiselleştirilmiş ve kullanışlı yapay zeka kombinasyonu ile LG G7ThinQ’in LG'nin şu ana kadar çıkardığı en kullanışlı akıllı telefon olduğunu söyledi.

LG G7ThinQ, önümüzdeki günlerde Güney Kore'de, ardından Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'da büyük pazarlarda da piyasaya sunulacak.

Teknik Özellikler:*

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 845

Ekran: 6.1-inch QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440 / 564ppi)

Hafıza:

- LG G7ThinQ: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (2TB’a kadar)

- LG G7+ ThinQ: 6GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (up to 2TB)

Kamera:

- Arka Çift: 16MP Süper Geniş Açı (F1.9 / 107°) / 16MP Standart Açı (F1.6 / 71°)

- Ön: 8MP Geniş Açı (F1.9 / 80°)

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Boyutlar: 153.2 x 71.9 x 7.9mm

Ağırlık: 162g

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Renk Seçenekleri: Yeni Platin Gri / Yeni Aurora Siyah / Yeni Fas Mavisi / Ahududu Gülü

Diğer: Süper Parlak Ekran / Yeni İkinci Ekran / AI CAM / Süper Parlak Kamera / Süper Uzak Alan Ses Tanıma / Boombox Hoparlör / Google Lens / AI Haptic / Hi-Fi Dörtlü DAC / DTS: X 3D Surround Ses / IP68 Su ve Toz Direnç / HDR10 / Google Asistan Anahtarı / Yüz Tanıma / Parmak İzi Sensörü / Qualcomm® Hızlı Şarj ™ 3.0 Teknolojisi / Kablosuz Şarj / MIL-STD 810G Uyumlu / FM Radyo