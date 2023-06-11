LG, GELİŞMİŞ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ HAMMADDE İŞİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN DEVRİMCİ YENİLİKLERİ KULLANIYOR

Şirketin Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam Gerçekleştirme Hedefini Yansıtan Ürünler, Tescilli Cam Malzemelerle Hijyen Avantajları Sağlamanın Yanı Sıra, Deniz Ekosisteminin Eski Haline Getirilmesine Yardımcı Oluyor.

LG Electronics (LG), geliştirilmiş bir antimikrobiyal cam tozu ve deniz camı kullanarak gelişmiş geri dönüştürülmüş hammadde işini destekliyor. LG'nin antimikrobiyal cam tozu, mükemmel hijyen avantajı sunarken camın karakteristik kimyasal ve termal kararlılığına, dayanıklılığına ve renk solmasına karşı direncine sahip olmasıyla tanınıyor. LG’nin ESG yönetimi taahhüdünü gösteren deniz camı, deniz ekosistemlerinin eski haline getirilmesine yardımcı olmada önemli bir rol oynama potansiyeline sahip. Her iki ürünün de LG'nin yeni gelişmiş geri dönüştürülmüş hammadde işi için büyüme fırsatlarını güvence altına alması bekleniyor.*

LG, antimikrobiyal cam tozunu 2022'den beri buzdolapları, çamaşır makineleri ve klimalar dahil olmak üzere birçok farklı ev aleti serisinde kullanıyor. Ürün kullanımını daha hijyenik hale getirmeye yardımcı olan antimikrobiyal cam tozu, buzdolabı ve bulaşık makinesi kulpları gibi insan derisi ile sık temas eden plastik parçaların üretiminde kullanılıyor.

Antimikrobiyal cam tozu, LG'nin cam bileşimi tasarım teknolojisindeki uzmanlığından ve ev aletleri kullanım ortamına ilişkin derinlemesine anlayışından yararlanıyor. Cam tozu, plastikler, elyaflar, boyalar ve laminatlar gibi çeşitli malzemelerle birleştirildiğinde mantar önleyici ve antibakteriyel özellikler sunuyor ve LG’nin malzeme işinin genişlemesini hızlandıracağı tahmin ediliyor.

Ek olarak, LG'nin deniz camı, şirketin cam hammadde için geri dönüşüm teknolojisine dayanıyor. Suda çözündüğünde, deniz camı inorganik iyonlara dönüşüyor ve bu da okyanusta mikroalg ve alglerin büyümesini teşvik ederek deniz ekosisteminin restorasyonuna katkıda bulunuyor.

Ayrıca, LG'nin deniz camı, zararlı alg patlamalarının okyanus yüzeyinin kırmızıya dönüşmesine neden olduğu gelgitlerden oluşan ekolojik hasarı hafifletmeye yardımcı olmak için kullanılan kırmızı kile mükemmel bir alternatif olarak gösteriliyor. Cam malzeme suda çözündüğü için deniz ortamının ikincil kirlenmesini de önlüyor.

Başlangıç ​​noktası olarak antimikrobiyal cam tozu kullanan LG'nin gelişmiş geri dönüştürülmüş hammadde işi, şirketin Herkes İçin Daha İyi Yaşam ESG vizyonuyla daha yakından uyumlu yeni bir konsepti benimsiyor. LG, Dünya'nın okyanuslarını ve su yollarını korumak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini deniz ekosistemi restorasyonunu içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

LG, cam tozu araştırmasına ilk olarak 1996 yılında başladı ve şu anda cam tozu ve uygulamasıyla ilgili toplam 219 patente sahip. Şirketin antimikrobiyal cam tozu, yılda 4.500 ton hammadde üreten Güney Kore, Changwon'daki LG Smart Park'ta üretiliyor.

Antimikrobiyal cam tozu ilk olarak 2013 yılında Kuzey Amerika'da piyasaya sürülen LG fırınlarına uygulandı. Fırınların iç yüzeylerini kaplayan cam tozu, LG'nin pişirme cihazlarını hızlı ve kolay temizlenebilir hale getirerek tüketicilere ek değer getiren EasyClean™ işlevini mümkün kılan temel teknoloji olarak tanınıyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol konuyla ilgili; “LG, cam tozunun uygulama kapsamını diğer cam malzemelerinin ötesine genişletmeye kararlı. Gelişmiş geri dönüştürülmüş hammadde işimizin, LG'nin ESG yönetim portföyünün yeni bir büyüme motoru ve merkezi bir bileşeni haline gelerek sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu açabileceğine inanıyoruz” dedi.

* LG'nin gelişmiş malzemeler işi, geçen yıl ana sözleşmesini 'cam tozu gibi işlevsel malzemelerin üretimini ve satışını' içerecek şekilde revize etti.

*Ürün, farklı düzenlemeler nedeniyle belirli pazarlarda kullanılamayabilir.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.