LG Girmeyen Eve Doktor Girer

Teknoloji alanında son yıllarda yaşanan hızlı dönüşüm süreci, günlük yaşam üzerindeki etkisini her geçen gün artıyor. Yenilikçi teknolojiler sayesinde tüketicilerin günlük hayatta angarya olarak gördüğü birçok iş “çocuk oyuncağı” haline gelirken, yaşam kalitesi de gözle görülür bir şekilde artıyor. Özellikle yapay zekanın oyuna dahil olmasıyla beraber artan “akıllı” ürün çeşitliliği, tüketicilerin kendi hayatlarına ve hobilerine daha fazla zaman ayırma şansı tanıyor. Evdeki rutin işler sebebiyle iş ve günlük hayatın getirdiği stresi atma fırsatı yakalayamayan tüketiciler, diğer yandan da yeni nesil ev aletleri sayesinde evlerini hiç olmadığı kadar kusursuz bir şekilde temizleyebiliyorlar. Bu sayede stres ile beraber hijyen problemi de tarihe karışıyor.

Yaşam kalitesi “Deep Learning” ile artıyor

Tüketicilerin yaşam kalitesini artırma vizyonu ile yola çıkan LG Electronics, “Deep Learning” yaklaşımıyla tüketicilerin kapalı ortamlarda karşılaştıkları hijyen sorunlarına kesin bir çözüm getiriyor. Deep Learning ile bulundukları ortamı derinlemesine bir şekilde analiz ederek, ortamdaki ince toz, mite ve kirli hava gibi sorunları ortadan kesin olarak kaldıran LG’nin yeni nesil akıllı ürün ailesi, tüketicilerin yaşam kalitesini gözle görülür bir şekilde artırıyor.

Tarihi geçmiş yiyecek derdine son

InstaView ThinQ buzdolabı, LG'nin webOS platformu ve Alexa'nın ses tanıma teknolojisi ile aerodinamik bir gıda yönetim sistemi sunuyor. Akıllı Etiket özelliği kullanıcılara, akıllı buzdolabında saklanan yiyeceklerin etiketlerini ve son kullanma tarihlerini eklemelerine imkan tanıyor. Bu sayede buzdolabı bir öğenin son kullanma tarihi yakınlaştığında uyarı verirken, tüketicilerin tarihi geçmiş ürünleri tüketmelerinin önüne geçilerek, olası sağlık problemleri başlamadan önlenebiliyor.

Nokta atış ev temizliği

Çoklu sensörler ve LG Deep Learning teknolojisini kullanan LG'nin en yeni robot süpürgesi, odanın yüzey görüntülerini kaydederek, karşılaştığı engelleri hatırlıyor. LG robot süpürge temizlik sırasında karşısına çıkan engelin bir insan mı yoksa bir koltuk ya da masa gibi cansız bir nesne mi olduğunu da ayırt edebiliyor. Sensörleri sayesinde dipte kalmış tozları ve mite’ları dert olmaktan çıkaran cihaz, tüketicilerin yaşam alanlarını hiçbir efor sarfetmelerine gerek kalmadan çok daha hijyenik bir hale getiriyor.

PuriCare ile “ince toz” derdi bitiyor

Hassas bir hava kontrol sensörüne sahip LG PuriCare, havada bulunan ince toz miktarını düzenli olarak ölçümleyip, ince toz seviyesi rahatsız edici boyutlara ulaştığında, toz parçacıklarını otomatik olarak ortadan kaldırıyor. Filtreleme gerektiğinde otomatik olarak çalışmaya başlayan PuriCare, “Clean Booster” teknolojisi ile birlikte LG PuriCare, temel olarak daha yumuşak hava akışı sağlarken, büyük odaları bile kapsayacak şekilde, 7.5 metreye kadar temiz hava üfleme kapasitesi sunuyor ve bu sayede çocuklu ve evcil hayvan sahibi aileler için ideal bir ürün haline geliyor.

LG medikal monitörler doktorların en büyük yardımcısı

LG’nin sağlık alanındaki profesyonellere yönelik ürettiği medikal monitörleri de, her bir detayı hassasiyetle gözlemlemek isteyen doktorlar için ideal bir kullanım sunuyor. Panellerin benzersiz netliği, doktorların teknik olarak karmaşık prosedürleri kolaylıkla uygulamalarına yardımcı olurken, monitörün IPS teknolojisi ameliyatlar sırasında birçok tıp profesyonelinin monitörü farklı açılardan en az renk değişikliğiyle görerek konsültasyonların en doğru şekilde yapılmasına imkan veriyor. Farklı cihazlarla uyum sağlayabilen monitörler, sahip olduğu arkadan aydınlatmalı denge teknolojisiyle sabit parlaklık seviyesi sunarken, uzun çalışma saatlerine sahip doktor ve hemşirelerin yaşadığı göz yorgunluklarının azalmasına da yardımcı oluyor.

Daha kaliteli bir yaşam vizyonuyla yola çıkan LG Electronics, yeni nesil akıllı ev ürünleriyle tüketicilerin yaşam kalitesini en üst seviyede tutmaya devam ediyor.