LG, Güneş Panelleriyle Çevreyi Koruyor

Güneş enerjisi pazarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden LG, NeON® 2 serisi panelleriyle sektördeki öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor. 1985 yılında başlattığı güneş enerjisi kaynaklı araştırma programı ile pazardaki faaliyetlerine başlayan LG Electronics, LG Group’un yarı iletken, LCD, kimya ve malzeme endüstrisindeki geniş tecrübesinden de yararlanarak sektörün öncü ismi haline geldi.

Hali hazırda 32 ülkede çalışmalarını sürdüren LG Solar bölümünün MonoX® serisi ilk kez 2010 yılında piyasaya sürülürken, “NeON®”, “NeON®2”, “NeON®2 BiFacial” serileri sırasıyla 2013, 2015 ve 2016 yıllarında “Intersolar Award” ödülünü kazanmayı başardı. Elde edilen başarılar, LG Solar bölümünün sektördeki yenilikçi vizyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Monokristal panel NeON® 2 ailesi ile çevreyi koruyun

LG’nin en çok tercih edilen güneş paneli olan NeON® 2, sahip olduğu ve tamamen LG’ye ait olan “Cello” teknolojisi ile güç çıkışını ve dayanıklılığını artırırken, 2015 yılında elde ettiği “Intersolar” ödülü ile pazardaki en dayanıklı ve çok yönlü panel olarak öne çıkıyor.

335W, 330W ve 325W güçlerinde olmak üzere üç farklı seçeneğe sahip olan NeON® 2 serisi, uzun ömürlü yapısı ve estetik görünümüyle dikkat çekiyor. 25 yılı aşan kullanımlarda bile yüzde 86’ya kadar ilk günkü performansı koruyabilen panel, yeni nesilgüçlendirilmiş dizaynı sayesinde ön taraftan gelebilecek (kar yükü) 6000 Pa ve arka taraftan gelebilecek (rüzgar direnci) 5400 Pa’ya kadar baskıyı kaldırabiliyor. Modern dizaynı ile çatınızın ve evinizin görünümünü değiştiren panel, bu sayede evinizin değerini de artırıyor.

Çalışmalar hız kesmeden devam edecek

LG fotovoltaik hücreleri ve panelleri Gumi, Güney Kore’de tam otomatik bir üretim tesisinde üretiliyor. LG Solar bölümüne ait bu tesisin şu anki hücre ve modül üretim kapasitesi yılda 2 GW olurken, bu üretim kapasitesinin önümüzdeki 2 yıl içerisinde 3.3 GW’ye yükseleceği ifade ediliyor.

Yenilikçi ve yüksek kalitede ürün geliştirme vizyonunu sürdüren LG Electronics, güneş paneli özelinde de aynı standartları korumayı amaçlıyor. LG Solar, dört büyük yetkili denetleme ve onaylama kurumları tarafından sertifikalanmış şirket içi güneş enerjisi test tesislerini işleten dünyada ilk şirket olarak LG’nin bu alandaki genel vizyonuna katkıda bulunuyor.

LG Electronics, çevre bilincini ön planda tutarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardım ederken, hayatlarımızı güzelleştirmeye devam edecek.