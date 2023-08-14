LG, Herkes İçin Tasarım Vizyonunu Bir Adım İleri Taşıyor

LG, Erişilebilirlik ve En Son Yeniliklere Sahip Ortama Odaklanıyor.

LG Electronics (LG), yeni 'Universal UP Kit'ini IFA 2023'te tanıtacak. Evrensel tasarımı benimseyen ve geri dönüştürülmiş malzemelerden yapılmış yenilikçi ev aletleri aksesuarları ve eklentilerinden oluşan bir koleksiyon olan LG Universal UP Kit, LG'nin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu örnek alarak, fiziksel zorluklarla karşılaşan bireyler için kullanılabilirliği artırmak üzere tasarlandı. Tüketiciler, Universal UP Kit ürünlerini mevcut LG ev aletlerine sorunsuz bir şekilde entegre edebiliyor. Böylece, tüm parçaların değiştirilmesine ve yeni modellerle değiştirmeye gerek kalmadan kullanıcı deneyimini yükseltilebiliyor.

Kit, LG'nin çevreye daha duyarlı ve erişilebilirlik odaklı ESG girişimlerine yönelik güçlü çabalarının bir devamını temsil ediyor. Geçen yıl şirket, bileşenleri azaltarak ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını artırarak daha sürdürülebilir üretim taahhüdünün bir kanıtı olan minimalist tasarımlı cihaz serisini tanıtmıştı.

Universal UP Kit'in geliştirilmesine yardımcı olmak için LG, işitme veya görme bozuklukları ve beyin felci gibi sağlık sorunları olan kişilerden oluşan bir grup olan Erişilebilirlik Danışma Konseyi'nin yardımını aldı. Konsey üyeleri içgörülerini, deneyimlerini ve çeşitli ev aletlerini kullanırken yaşadıkları zorlukları paylaştılar. LG, Universal UP Kit tasarımının temelini şekillendirecek ve erişilebilirlik odaklı projeler için yol gösterici olacak bireysel geri bildirimleri derledi, kategorilere ayırdı ve analiz etti.

Bu işbirlikçi çaba, LG'nin kapsayıcı ESG yönetim stratejisinin mihenk taşı olan, kaynakların korunmasına ve israfın en aza indirilmesine yardımcı olmak için kullanılan, geri dönüştürülmüş plastiklerden tasarlanmış çözümler içeren "yardım kitlerinin" oluşturulmasına yol açtı.

IFA 2023’te tanıtılacak olan LG'nin Evrensel UP Kiti, buzdolabı, CordZero™ elektrikli süpürge, Styler™, bulaşık makinesi, su arıtma cihazı, çamaşır makinesi ve kurutucunun da aralarında olduğu çeşitli LG ev aletleriyle uyumlu yenilikçi, özenle hazırlanmış çözümler içeriyor.

Universal UP'nin Kolay Kullanım Kiti, LG çamaşır makinelerinin kapı ve deterjan çekmecesi için ayrılabilir kulplarla birlikte geliyor. Kulplar, çamaşır makinesinin cep kulplarını kavramak için el becerisi veya bilek gücü azalmış kullanıcıların erişimini kolaylaştırmak için tasarlandı. Kit ayrıca ambliyopi gibi durumlara uyum sağlamak için oluşturulmuş yüksek kontrastlı renk seçenekleri de sunuyor.

Universal UP portföyünde Asistan Kiti de bulunuyor. LG'nin CordZero elektrikli süpürgesinin ağırlığını yeniden dağıtan bu çıkarılabilir, tekerlekli taşıyıcı gelişmiş kontrol ve manevra kabiliyeti sunuyor. Kolay Askı Kiti, tekerlekli sandalye kullanıcılarının giysilerini Styler'ın elbise askılarına kolayca yerleştirmelerine olanak tanıyor. Ek olarak LG, buzdolabının raflarının kullanılabilirliğini artırmak için Döndürme Raf Kitini ve su arıtma cihazına takılan, yükseklik ve mesafe ayarıyla erişilebilirliği artıran Easy Nozzle Kit'i tanıtıyor. Su arıtma cihazı, görme engelliler için Braille ile Silikon Kapak eklenerek yükseltilebilecek.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "Universal UP Kit, ev aletlerimizin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmak için tasarlandı ve gerçek tüketiciler tarafından bizimle paylaşılan sıkıntılı noktaları çözmek için geliştirildi. Universal UP Kit aracılığıyla, yaşı veya fiziksel kısıtlamaları ne olursa olsun tüm LG cihazı sahiplerinin uygun bir kullanıcı deneyimi yaşamasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

1-5 Eylül tarihlerinde LG'nin IFA 2023 standını (Salon 18, Messe Berlin) ziyaret edenler, ThinQ Home Zone'da şirketin çeşitli ev aletlerine uygulanan Universal UP Kit çözümlerini görebilirler.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.