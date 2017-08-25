LG, IFA 2017’de Çamaşır Yıkama Alanındaki Yenilikleri Tanıtacak

LG’nin TWINWash ürün ailesinin genişlemesi, şirketin evin her ihtiyacı için verimli ve uygun kullanım konusuna verdiği önemi yansıtıyor. Yeni ürün ailesi büyük kapasiteli 27 inçlik ürünlerden çok daha uygun fiyatlı 24 inçlik ürünlere kadar farklı boyutta modellerden oluşuyor. Tüketiciler artık evlerinin boyutlarına bakmadan yenilikçi TWINWash™’un getirdiği avantajlardan faydalanabilecekler. LG TWINWash™, Temmuz 2015’te ilk defa satışa sunulduğunda dünyanın ilk çift kazanlı çamaşır makinesi olarak rakiplerinden ayrılmıştı. Ürün ailesi güçlü yıkama performansının yanı sıra TrueSteam™ ve TurboWash™ gibi inovatif özellikleriyle de çamaşırlardaki kırışıklıkların azalmasını ve çamaşırların yumuşak olmalarını sağlıyor.

LG, çamaşır makinelerinden başka, enerji verimliliği ve kullanışlılığı ön plana çıkartan tüketicilere yönelik kurutma çözümlerini de sunuyor. LG’nin Inverter Heatpump teknolojisiyle donatılan yeni kurutma makinesi düşük kurutma sıcaklığıyla kumaşların görebileceği olası zararları en aza indirirken Eco Mode ve Turbo Mode gibi ek özelliklere de sahip. Yüksek verimli Eco Mode enerji tasarrufu sağlıyor ve düşük sesle çalışıyor. Turbo Mode ise çamaşırları çok daha kısa bir zamanda kurutuyor.

LG Styler da çamaşır yıkama süreçlerindeki son adım. Styler’ın kullandığı ve giysilerin kokularını gidermek için tasarlanan TrueSteam™ teknolojisi kırışıklıkları ve kokuları azaltıyor. Styler ayrıca LG kurutma makinelerinde bulunan ve tüm giysilerin işlemden geçerken herhangi bir zarar görmesini engelleyen aynı Inverter Heatpump teknolojisini de kullanıyor. Styler’ın temel özelliği Yürüyen Askı olarak adlandırılan, buhar işlemi sırasında oluşabilen kırışıklıkları azaltmak amacıyla giysilerin nazikçe silkelenmesi. Kolay Pantolon Katlama da her bacağın ortasından düzgün bir kat çizgisi oluşturuyor. Evlerinde fark yaratmak isteyen tüketicilerin mutlaka sahip olması gereken Styler, kumaşın zarar görmesini engelliyor ve giysilerin daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Ayrıca kuru temizleme ihtiyacını da azaltıyor.

LG’nin çamaşır yıkama ihtiyaçlarını baştan sona karşılayacak çamaşır yıkama, kurutma ve şekillendirme çözümleri konularındaki vizyonunun, IFA'da sergilenecek en yeni ev aletleri ile örneklendirileceğini belirten LG Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-hyun, “Yeni ürünlerimizin çeşitliliğinin yanında, çığır açan TWINWash teknolojimizden de faydalanarak farklı hayat tarzları ve ihtiyaçları olan ev sahiplerinin taleplerini karşılamak için hazırız.” dedi.

IFA katılımcıları LG’nin çamaşır yıkama çözümlerini Messe Berlin 18 numaralı salondaki LG standında deneyebilirler.