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LG ile annelerle geçirilecek zamanlar artıyor!

Kurumsal 04/30/2018
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Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla hayata anlam katan annelerin yüzünü güldürmek isteyenlerin hediye telaşı da başladı. LG Türkiye (LG) bu yıl anneleriyle daha çok vakit geçirmek isteyen çocuklar ve tabii ki babaları için bir kampanya başlattı. 1-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak LG Anneler Günü Kampanyasıkapsamında, LG TwinWash çamaşır makinesi modelleri 1000 TL’ye varan indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Anneler Günü Kampanyası’na ek olarak LG’nin ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyası da hala devam ediyor. Eski çamaşır makinelerini getirerek her iki kampanyaya da katılan tüketiciler LG TwinWash çamaşır makinelerine toplam 2000 TL’ye varan indirimlerle sahip olabilecek.

 

Zamandan tasarruf sağlayan yeni nesil beyaz eşyalar hayatımızda büyük önem kazanmaya başladı. Tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştırma vizyonu ile yola çıkan LG, başlattığı kampanyayla çoğunluğu annelerin omuzlarına kalan ev işleri için harcanan vakti azaltarak beraber paylaşılacak ortak anları çoğaltmayı amaçlıyor. Kampanya kapsamında FH6G1BCHK2N/F8K5XNK3FH6G1BCHK6N/F8K5XNK4 ve FH4G1BCSK6/F8K5XNK4 model LG TwinWash çamaşır makineleri için anında 500TL ekstra indirim geçerli olurken; FH0C9CDHK7/F70E1UDNK1 ve F2K2CHK2T/ F70E1UDNK1 modelleri 1000TL ekstra indirimli olarak satışa sunulacak.

 

1-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak LG Anneler Günü Kampanyası, Teknosa ve Media Markt Online Mağazaları’nda geçerli olacak.

 

31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyası ise İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Samsun ve Mersin illerindeki LG Premium Shop, Teknosa ve Mediamarkt mağazalarında geçerli olacak.

 

LG TwinWash ™: Konforlu yaşamın yeni anahtarı

LG, farklı türde çamaşırın eş zamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı yenilik sayesinde kadınlar, üst kısımda yer alan ana makinede ve alt kısımda bulunan mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük ve geniş ebatlara sahip çamaşır yükünü üstlenirken, TwinWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

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