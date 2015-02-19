LG inovatif ve müşteri odaklı çözümlerini Innofest 2015’te sergiledi

LG Electronics, LG InnoFest (Innovation Festival) 2015 etkinliği ile gelişmiş ürün yelpazesini yerel pazarlardaki iş ortakları ve kullanıcılarına sunarak küresel çaptaki liderliğini güçlendiriyor.

LG Electronics’in her sene düzenlediği İnovasyon Festivali InnoFest, bu sene “Innovation for a Better Life” sloganıyla Portekiz’in Lizbon kentinde bulunan Campo Pequeno’da düzenlendi. 2013 yılından beri her yıl yapılan LG InnoFest, LG’nin yerel iş ortaklarına beyaz eşya ve tüketici elektroniği alanındaki yeni ürünlerini tanıtmak için eşsiz fırsatlar sunuyor. İnovatif teknolojileriyle yerel kullanıcıların ihtiyaçlarına eksiksiz şekilde cevap vermeyi amaç edinen LG, etkinliğin Ortadoğu ve Afrika ayağını gerçekleştirdi. Innofest 2015, Malezya ve Çin ayağından önce Avrupa’da da birçok izleyiciye hitap edecek.

Ses ve görüntü sistemlerinde LG kalitesi

InnoFest 2015’in öne çıkan başlıkları arasında üstün görüntü kalitesi, kusursuz renkleri, mükemmel siyahları ve sonsuz kontrast oranıyla LG’nin 4K OLED ürün gamının amiral gemileri 55, 65 ve 77 inçlik düz ve kavisli modeller yer aldı. Ziyaretçiler aynı zamanda üstün renk derinliği ve hayat kadar gerçek görüntüler sunan yeni ColorPrime serisini içeren ULTRA HD TV ürün gamını da inceleme imkanı buldular.

LG’nin etkinlikte sergilediği iki yeni Wi-Fi Sound Bar ve taşınabilir Wi-Fi Hoparlörlerini de kapsayan yeni Music Flow Wi-Fi Series ürün gamının yanında Quad HD çözünürlüğe (3440x1440) sahip 34 inç UltraWide monitör de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinliğin özel konuğu olan Avrupa Ses ve Görüntü Birliği (EISA) Başkanı Jorge Gonclaves ise LG’nin en yeni görüntü teknolojileriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Beyaz eşyada LG Electronics farkı

LG’nin kullanıcılara büyük rahatlık sağlayan en yeni TurboWash™ ve 6 Motion Direct Drive teknolojili çamaşır makineleri de InnoFest 2015’te sergilendi. Yeni çamaşır makineleri performanstan ödün vermeden hızlı yıkama döngüleriyle çok daha az su harcayarak çamaşır yıkayabiliyor. LG etkinlik dâhilinde enerji tasarrufuna yönelik Inverter Linear Compressor özellikli sessiz çalışan dayanıklı buzdolabı ürünlerini de görücüye çıktı. LG’nin yiyecek ve içeceklere dolaptaki soğuk havayı kaybetmeden hızlı ve kolay erişim sağlayan Pratik Kapılı buzdolapları da katılımcıların beğenisine sunuldu.

InnoFest 2015’te sergilenen diğer ürünler arasında ise dikkat ve özen isteyen kıyafetlerin temizliğinde “Kolay Pantolon Kırışıklık Önleme” gibi akıllı özellikler sunan ileri teknolojili kuru temizleme sistemi LG Styler’ın yenilenmiş versiyonu da yer aldı. Aynı zamanda sahip olduğu LG Smart Inverter Motor™ ve PowerPack™ gibi teknolojilerle ev işlerini angarya olmaktan çıkartan CordZero™ elektrikli süpürgeleri de InnoFest 2015’te sergilendi.

LG Electronics İdari Başkan Yardımcısı Küresel Satış ve Pazarlama Bölümü Başkanı Wayne Park “LG, dünya çapındaki birçok yerel pazarda attığı önemli adımlarla endüstri liderliğindeki pozisyonunu güçlendiriyor. Yerel pazarlardaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümüzle çalışırken LG InnoFest 2015 bu amacı gerçekleştirebilmek için bize mükemmel fırsatlar sunuyor” şeklinde konuştu.