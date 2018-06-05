LG Electronics (LG), InstaView Door-in-Door™ buzdolabının ‘tıklama’ özelliğine vurgu yapan bir video yayınladı. Bir ailenin, günlük hayattan bir dizi hikayesini anlatan videoda ‘tıklama’ ile günlük yaşamdaki olası problemlerin nasıl önlenebileceği eğlenceli bir dille anlatılıyor. Evde, ofiste ve dışarıda çekilen bölümler, bir kapıyı açmadan önce tıklatmanın birçok şeyi değiştirebileceği, kişinin sosyal hayatını, itibarını ve mahremiyetini koruyabileceği, günlük hayattan kesitlerle anlatılırken, LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabının tıklama özelliğine de dikkat çekiliyor. Kullanıcıların buzdolabı kapısına iki kez tıklayarak içerisindekilerini görmelerini sağlayan LG, Instaview Door-In-Door™ buzdolabı ile ‘iki tıkla’ enerji kaybının önüne geçiyor.

Tek tıkla tüm gıdalar görüntülenebiliyor

Yapılan araştırmalar, tüketicilerin buzdolabı kapısını günde ortalama 66 kez açıp kapattığını, bunun 32’sini sadece bakmak ya da bir şeyleri kontrol etmek için yaptığını, açılan buzdolabı kapısının da çoğu kez açık unuttuğunu gösteriyor. Önemli ölçüde soğuk hava ve enerji kaybına neden olan bu hareket, LG’nin yenilikçi “tıklama” özelliği ile hayata geçirdiği InstaView Door-in-Door™ buzdolabı ile son buluyor. LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabı, camının üzerine iki kez tıkladıklarında buzdolabının kapısını açmaya gerek kalmadan içerisinde yer alanlara bakmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra, geniş Door-in-Door™ bölmesi tüketicilerin hızlıca erişmek istedikleri aperatif ve içecekleri kolayca saklamalarına olanak tanırken, aynı zamanda soğuk hava kaybını yüzde 41'e kadar azaltıp, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

Videoya şu bağlantılardan ulaşılabilir:

https://www.youtube.com/watch?v=JUbsDTL7NxY

https://www.youtube.com/watch?v=yZF3S17reW8

https://www.youtube.com/watch?v=cuvTH7H33B8