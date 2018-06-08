LG K9 Türkiye’de satışa sunuldu!

Orta segment akıllı telefonlarıyla çok geniş bir bütçe aralığına hitap eden LG Electronics, (LG) K serisi yeni akıllı telefonu LG K9’u Türkiye’de satışa sundu. LG’nin uygun fiyatlı akıllı telefonu LG K9, Turkcell mağazalarında 799 TL fiyatıyla sahiplerini bekliyor. İyileştirilen özellikleri ile üst sınıf akıllı telefonlarla rekabet edebilecek düzeye getirilen LG K9, geliştirilmiş kamerası, gösterişli dokusu, modern görünümü ve 2.5D Arc Glass tasarımı ile ön plana çıkıyor.

Geliştirilmiş kamera ile kaliteli fotoğraflar

LG K9’da bulunan geliştirilmiş kamera özellikleri ile düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğraflardan, geçmiş modellere göre çok daha aydınlık ve net görüntüler elde ediliyor. Kullanıcılardan gelen yoğun istek üzerine Otomatik Çekim, El Hareketiyle Çekim, Selfie Flaşı ve Hızlı Paylaşım gibi pek çok özelliğin eklendiği LG K9’un fotoğraf meraklılarının yüzünü güldürmesi bekleniyor.

LG K9’da yer alan alan yeni ‘Düşük Işık Görüntü Düzeltme’ özelliği loş ortamlarda çok daha kaliteli fotoğraflar çekilmesine imkan verirken, Yüksek Dinamik Aralığı (HDR) özelliği fotoğrafların çok daha parlak ve kontrast seviyelerinin çok daha net olmasını sağlıyor.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Birimi Lideri Ha Jeung-uk konuyla ilgili, “LG olarak insanların hayat tarzlarına, ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre uygun cihazlar üretmeye odaklanıyoruz. LG K9 ile uygun fiyata pek çok özelik sunan bir akıllı telefonu piyasaya sunduk. Akıllı telefon kamera teknolojimiz ve diğer kullanışlı özelliklerimizle hızla değişen pazarda tüketicilerimizin kalplerini kazanmaya devam edeceğiz.” dedi.

Teknik Özellikler

İşlemci: 1.4 GHz Quad-Core

Ekran: 5.0 inç HD On-cell Touch (1280 x 720 / 294ppi)

Hafıza: 2GB RAM / 16GB ROM / microSD (32GB’a kadar)

Kamera: Arka 8MP / Ön 5MP

Pil: 2,500mAh (çıkartılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Boyut: 146.3 x 73.2 x 8.2mm

Ağırlık: 152g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renkler: Siyah

Diğer Özellikler: FM Radyo / El Hareketiyle Çelim/ Capture Plus /