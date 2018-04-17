LG Kazandığı 21 Ödülle Red Dot Tasarım Ödülleri’ne Bu Yıl Da Damga Vurdu

LG Electronics (LG), aralarında “En İyinin En İyisi” ödülünün de bulunduğu toplam 21 ödülle Red Dot Tasarım Ödülleri’ne damga vurdu. Bu yıl 59 ülkeden 5.300 tasarımın değerlendirildiği yarışmada LG, CineBeam Laser 4K projektör ile program kapsamındaki en üst seviye olan “En İyinin En İyisi” ödülüne layık görüldü.

Rakiplerinin aksine şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken LG CineBeam Laser 4K projektör, I şeklindeki motoruyla zemine yerleştirildiğinde, duvara monte edildiğinde ya da tavana asıldığında bile mükemmel bir görüntü kalitesi sunuyor. Ürünün portatif yapısı, Auto Cord özelliği, estetik ve şık tasarımıyla ürünün rakiplerinin arasından kolayca sıyrılmasına ve görüntü kalitesi kadar şıklığının da konuşulmasına neden oluyor.

LG ürünleri Red Dot jürisi tarafından 20 farklı ödüle daha layık görüldü. Ödül alan ürünler arasında LG Signature Kitchen Suite Buzdolabı, Code Zero R9 robot elektrikli süpürge ve hava temizleyici de yer alıyor. LG’nin Signature OLED TV’si, endüstri lideri Ultra Wide monitörleri, G6 ve V30 gibi akıllı telefonları, Pra.L evde cilt bakım sistemi ve cep fotoğraf yazıcısı da daha önce Red Dot ödülü almıştı.

LG Electronics Kurumsal Tasarım Bölümü Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı Noh Chang-Ho ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Red Dot gibi saygın bir organizasyondan aldığımız bu ödüllerle tasarımdaki sektörel liderliğimizi kanıtlıyoruz. LG olarak kullanıcılarımıza tasarım ve teknolojinin sınırlarını aşan ürünler sunmaya devam ederken estetik konusunda da en üstün standartları karşılamak için çalışacağız. LG olarak tüketicilerin beklentilerini biz şekillendireceğiz.”

Red Dot Ödülleri, iF Tasarım Ödülleri ve IDEA (Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri) ile birlikte dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olarak görülüyor.