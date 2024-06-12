Deneysel ve Yenilikçi Ürünlere Özel Bir Sergi Alanı Ayıran LG, Farklı Yaşam Tarzlarına Uygun Yaratıcı Fikirler Sunuyor.

LG Electronics (LG), dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve bilişim fuarı olan CES 2024'te yenilikçi ve öncü ürünlerinden oluşan en yeni serisini sergilemeye hazırlanıyor.

LG, CES 2024'te deneysel ve yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan pazarlama platformu LG Labs'e özel bir sergi alanı ayıracak. Bu yıl LG Labs alanının büyüklüğü CES 2023'e kıyasla iki kattan fazla artarak, çeşitli yaşam tarzlarına uygun yaratıcı fikirler sunmayı ve farklı müşteri deneyimleri sunmayı hedefliyor.

Fuarın en önemli etkinliklerinden biri, vakum tüplü sesin cazibesini en son şeffaf OLED panel teknolojisiyle kusursuz bir şekilde birleştiren yenilikçi bir ses ürünü olan DukeBox by LG Labs'ın tanıtımı olacak. Eski moda hassasiyetleri en son teknoloji ile birleştirerek yeni bir müzik deneyimi sunmayı amaçlayan DukeBox, modernize edilmiş bir müzik kutusu ile ses ve video deneyiminin derinliğini yeniden keşfetmeyi hedefliyor. Altta öne bakan hoparlörler ve üstte 360 derecelik bir hoparlör ile dinleyiciyi çevreleyen sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. OLED ekranın şeffaflığı ayarlanabiliyor ve şeffaf bir cam kutu içine yerleştirilmiş vakum tüplü ses sistemini anımsatan büyüleyici bir görsel efekt yaratıyor. Dahası, DukeBox çok yönlüdür ve filmler gibi yüksek kaliteli içeriklerin keyfini çıkarmak veya hatta titreyen alevlerin arasında vakum tüpünün görülebildiği rahat bir şömine ambiyansı yaratmak için kullanılabiliyor.

LG ayrıca, evdeki yaşam kalitesini doğaya yaymak için tasarlanmış özelleştirilmiş bir yaşam alanı olan Bon Voyage by LG Labs'ın yükseltilmiş bir versiyonunu da tanıtacak. Bon Voyage, müşteri geri bildirimlerine dayanarak, alan kullanımını ve hareketliliği optimize ederek bir kamp karavanı boyutunda yeniden tasarlandı. 2 metre genişlik, 3,8 metre uzunluk, 2,2 metre yükseklik boyutlarıyla yatak, buzdolabı, elektrikli ocak, su arıtma cihazı, Styler ve ayakkabı bakım ürünleri dahil olmak üzere çeşitli mobilya ve cihazlarla donatılabiliyor. Çok yönlülüğü, iç mekanda kolayca monte edilebilme ve bir arabaya bağlanabilme özelliği ile her yerde rahatça kullanılabilmesini sağlıyor.

Sergilenecek bir diğer heyecan verici ürün ise LG Labs tarafından geliştirilen ve aynı anda iki farklı kahve kapsülü çıkaran kapsüllü kahve makinesi DUOBO. Uzay araştırmalarından esinlenen DUOBO, ABD'de bir kitlesel fonlama kampanyasıyla tanıtıldı. Sergi alanında DUOBO'nun büyük bir modeli, uzay hayvanı karakteri CUBO ile birlikte yer alacak ve küresel müşteriler için davetkar bir atmosfer yaratacak.

Ayrıca şirketin cesur meydan okumaları üstlenmeye yönelik korkusuz yaklaşımından doğan LG CineBeam Qube, LG Gram Fold, LG XBOOM, LG StanbyMe Go, LG Tiiun Mini ve brid.zzz by LG Labs gibi diğer ürünleri de fuarda sergilenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Başkan Yardımcısı ve Marka Yönetimi Bölümü Başkanı Hyo-eun Kim, şirketin küresel müşterilerine LG Electronics'in ‘Öncü DNA’sını somutlaştıran yenilikçi ürün ve hizmetleri ilk elden deneyimletme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

9-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2024'ü ziyaret edenler, LG Labs ürünlerini şirketin standında (#16008, Central Hall, Las Vegas Convention Center) inceleyebilirler. LG'nin CES'teki tüm heyecan verici duyurularını takip etmek için http://www.lg.com/ces2024 adresini ve LG Global YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

* Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.