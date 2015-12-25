LG LED projektör serisi Bluetooth özelliği ile güçleniyor

LG’nin pazar lideri olan Minibeam projektörleri, Bluetooth özelliği ve daha ince tasarımları ile karşınızda.

Üst üste 7 yıl boyunca LED projektör üretiminde lider pozisyonunda bulunan LG Electronics, bu yılki CES 2016’da Minibeam projektör serisinin kalitesini daha da ileriye taşıyacak. [1] Minibeam serisindeki üç yeni model (PH550, PW1000 ve PW1500), Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı özellikleri ile kullanıcısına benzersiz bir özgürlük ve kolaylık sağlıyor. Önceki modellerde bulunan tek elle kavranabilen tasarım, LG’nin yeni 2016 modellerinin daha ince tasarımları ile geliştirilerek daha konforlu bir kullanım sunuyor.

Yeni kompakt tasarımlı PH550, projektör teknolojisinde bir ilk olan üçlü kablosuz bağlantı özelliği ile birlikte kablo problemlerini rafa kaldırıyor. Bu sayede kullanıcılar, kablosuz bağlantıyla etkinleştirilmiş Ekran Paylaşımı özelliğini kullanarak, tablet ya da akıllı telefonlarından projektöre içerik aktarabilecekler. Aynı zamanda Bluetooth ile hoparlörlere bağlanan projektörün yeniden şarj edilebilen dahili bataryası, 2,5 saate varan kullanım süresiyle eşsiz bir izleme zevki sunuyor. Kullanıcısına bu özellikleri sunan piyasadaki tek projektör olan PH550’nin boyutları bir A4 kağıdının yarısından daha küçük. Aynı zamanda LG’nin bataryalı projektörleri arasında, 550 lümen ile en yüksek ışık gücüne sahip.

CES 2016 Yenilik Ödülü’ne sahip olan PF1000U, 100 inçlik bir görüntüyü, sadece 38 cm’lik bir uzaklıktan bile duvara ya da perdeye yansıtabiliyor. Böylelikle izleyenlerin geniş ve boş bir alan yaratmasına ya da projektörün önünden geçmemek gibi problemlerle uğraşmalarına gerek kalmıyor. PF1000U, UST projektörler arasında, dünyanın 2 kilogramdan hafif ilk projektörü olmasıyla dikkat çekiyor. [2] Full HD çözünürlüklü PF1000U, bu küçük boyutuna rağmen, 1000 lümen ışık gücünü, rakip projektörlerin harcadığının sadece üçte biri oranında bir güç harcayarak elde edebiliyor. Ek olarak PF1000U, Eco modundayken 21 desibel gibi çok düşük bir seste çalışıyor. Bu özellikler PF1000U’yu, dünyanın açık ara en gelişmiş UST projektörü yapıyor.

LG Minibeam serisinin 1500 lümen ışık gücü ile en parlak görüntüyü sunan yeni ürünü PW1500, görüntü netliğini birinci sırada tutan kullanıcılar için tasarlandı. PW1500, slayt sunumlarından sinema kalitesinde film izlemeye kadar birçok farklı içerik tüketmeyi seven kullanıcılar için en ideal çözümü sunuyor. 1000 lumen ışık gücüne sahip PW1000 ise Minibeam PW1500’ün tüm harika özelliklerini daha rekabetçi bir fiyatla kullanıcılara sunuyor.

LG’nin Ev Eğlence Bölümü Başkanı ve CEO’su Brian Kwon ise konuyla ilgili şunları söyledi: “CES 2016’da, müşterilerimize yeni Minibeam serisini sunacağımız için çok heyecanlıyız. Her zamankinden daha fazla sayıda ürün çeşitliliği ile LG Minibeam projektörleri, geliştirilmiş taşınabilirlik özelliğinin yanı sıra kablosuz bağlantı imkanı da vererek kullanıcılarına istedikleri zaman ve istedikleri yerde çok zevk alacakları bir izleme tecrübesi yaşatıyor”.

LG’nin yeni 2016 Minibeam modelleri, 2016’nın ilk çeyreğinde Avrupa’nın önemli bölgelerinde ve Amerika’da satışa sunulacak. LG Minibeam ayrıca 6-9 Ocak 2016 tarihleri arasında Las Vegas CES 2016 fuarında da sergilenecek.