LG'nin Yenilikçi Araç İçi Bilgi-Eğlence Yetenekleri, Magna'nın En Son ADAS ve AD Teknolojileriyle Birleşiyor.

LG Electronics (LG), CES 2024'te büyük otomobil üreticileri için özel bir gösteri düzenleyecek ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS), Otomatik Sürüş (AD) ve Araç İçi Bilgi ve Eğlence (IVI) teknolojilerini entegre eden yeni bir alanlar arası platform tanıtacak. LG'nin küresel mobilite teknolojisi şirketi Magna ile işbirliği içinde geliştirilen, oyunun kurallarını değiştiren geleceğin mobilite platformunun yakın gelecekte pazara sunulması bekleniyor.

2023'te başlatılan işbirliği, araç kabininde farklı kullanıcı deneyimleri sunmaya yardımcı olmak için LG ve Magna'nın birleşik teknolojik gücünden yararlanıyor. İki şirket, etki alanları arası kokpit bilgi işlem sistemini, OEM'ler için esnek ve uygun maliyetli bir çözümü temsil eden tek bir Çip Üzerinde Sisteme (SoC) başarıyla entegre etti.

Tek elektronik modül, birden fazla IVI sistemini ve ADAS/AD etki alanı entegrasyonunu destekliyor ve daha az elektronik kontrol ünitesi kullanarak ve daha az paketleme alanı kaplayarak çeşitli Otomotiv Güvenliği Bütünlük Düzeyi (ASIL) gereksinimlerini verimli bir şekilde karşılayabiliyor. Bu ölçeklenebilir çözüm, Yazılım Tanımlı Araç'a (SDV) geçiş ve elektrik/elektronik mimarisinin konso- lidasyonu için ideal olarak gösteriliyor. İşlevlerin tek bir modülde entegrasyonu, zengin verilerin etki alanları arasında gerçek zamanlı paylaşımına olanak tanıyor.

LG'nin platformu, özel bir İnsan Makine Arayüzü (HMI) aracılığıyla, gelişmiş otomotiv ekranlarını, dijital kümeleri, Artırılmış Gerçeklik Baş Üstü Göstergelerini (AR-HUD) ve görselleştirmeyi kullanırken sürücülere ve yolculara ilgi çekici, yeni deneyimler ve daha sezgisel etkileşimler sağlayabiliyor. Ayrıca çözüm, herhangi bir OEM'in entegre iletişim ve IVI sistem ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. Bu ileri teknolojiden ilk kez 2027 model araçların yararlanması bekleniyor.

LG Araç Bileşenleri Çözümleri Şirketi Başkanı Eun Seok-hyun şunları söyledi: “Geleceğin mobilite teknolojisinde kaydettiğimiz ilerlemeden son derece memnunuz. LG ve Magna'nın ortak çabaları, sürüş güvenliğini ve yol deneyimini artıran önemli teknolojilerin hızla benimsenmesini kolaylaştırarak sektörün ilerlemesine yardımcı olacak.”

İki şirket arasındaki bir diğer başarılı işbirliği olan LG Magna e-Powertrain, Magna'nın elektrikli güç aktarım sistemleri alanındaki uzmanlığını LG'nin e-motorlar, invertörler ve araç içi şarj cihazları için bileşen geliştirme yetenekleriyle birleştiriyor. 2021'de duyurulan mühendislik, tasarım ve üretimi kapsayan ortak girişim, LG ve Magna'nın pazar trendlerine proaktif bir şekilde yanıt vermesine ve müşterilerin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler sunmasına olanak tanıyor.

**Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.