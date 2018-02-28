LG Mobil İletişim Bölümü, Gelecek Stratejisini Müşteri Memnuniyeti Üzerine Kuruyor

"Günümüzde çoğu akıllı telefon müşterisi, nasıl çalıştıklarını ve eğlendiklerini özenle yansıtabilen harika bir kullanıcı deneyimini arzuluyor.” diyen Bay Hwang, şöyle devam ediyor: “LG müşterileri, “SBKE” olarak adlandırdığımız akıllı telefonlarımızın ses, batarya, kamera ve ekran gibi kilit özelliklerinin kusursuz olmasını bekliyorlar. Bu özelliklere sadece yeni amiral gemisi ürünlerimizde değil, Barselona'da sergilediğimiz, ilki LG V30SThinQ olan ara ürünlerimizde de öncelik veriyoruz.”

LG, aldığı olumlu geri dönüşlerle kalitesini ortaya koyan akıllı telefon platformlarını, yazılım ve estetik yönünden geliştirerek mevcut müşterilerine daha uzun vadeli ve daha tatmin edici bir cihaz deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. LG marka cihazlar, çarpıcı teknik özellikleri ve benzersiz renk seçenekleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Bunun yanı sıra LG, gelişmiş ürün kalitesi, yapay zeka güncellemeleri gibi satış sonrası hizmetleri sayesinde tüketicileri, akıllı telefon alışveriş yaparken LG markasını daha fazla düşünmeye teşfik ediyor. Üstün akıllı telefonlarda en fazla göz ardı edilen özelliklerden biri olan yüksek kaliteli ses, tüketicilerin LG telefonları seçmesinin temel nedenleri arasında yer alıyor. LG'nin gelişmiş “Hi-Fi Quad DAC” teknolojisi, ilerleyen dönemde pazara sunulacak cihazlarda kalitesini artıracak. Buna ek olarak; endüstri lideri LG Chem ortaklığı ile, daha kaliteli batarya teknolojileri üzerinde yapılan çalışmaların ilerleyen dönemde de sürdürülmesi bekleniyor. LG akıllı telefon kameraları, daha kaliteli mercek ve üstün düşük ışık performansıyla endüstriye yön vermekle kalmayıp, yapay zeka teknolojisinin de eklenmesiyle kusursuz fotoğraf çekimi için daha da “akıllanacak”. Tüketici elektroniği ekranlarında hali hazırda dünya lideri olan LG, LCD ve OLED teknolojilerine önemli Ar-Ge yatırımları yapacak.

"Akıllı telefon pazarı geçtiğimiz on yılda ciddi bir evrim geçirdi ve şu an önümüzdeki on yılın yol haritasını çizebilmek için zorlu bir süreçten geçiyoruz.” diyen Bay Hwang şöyle devam ediyor: “LG’nin ürün çeşitliliğine ve deneyimine sahip oldukça az şirket bulunuyor. Tüm niyetimiz; mobildeki ayak izimizi daha belirgin hale getirip, yapay zeka teknolojisi ile güçlenerek, mobil ortama yön vermek. ”