LG Monitörlere Hepsiburada’dan Müthiş İndirim

Hepsiburada, LG Monitörlere tek günlük indirim uyguluyor. Tüketiciler, 20 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecek indirimle, LG Markalı Monitörlere yüzde 20’ye varan indirim oranlarıyla sahip olabilecekler. Stoklarla sınırlı indirim kapsamında, tüketicilerin hem oyun oynama hem de film izleme keyfini ikiye katlayacak LG 32” ve 24” monitörler bulunuyor.

LG Türkiye, Hepsiburada işbirliği ile tek günlük muhteşem bir kampanyaya imza atarak LG markalı monitörlere özel indirim sunuyor. Hem TV izlemek, hem de oyun oynamak için kullanılabilen 32MN19HM ve 24TK410U serisi monitörler, sadece 20 Mayıs 2020 tarihine özel yüzde 20 indirimli fiyatla satılıyor.

Güçlü Hoparlörler, Mükemmel Renk Kalitesi

Güçlü hoparlörlerin mükemmel renk kalitesine sahip IPS panelle buluştuğu LG 32MN19HM Monitör, 82 cm’lik ekranı, HD kalitesi, Divx HD Play özelliği, geniş izleme açısı, 5W’lık 2 hoparlörü ve akıllı enerji tasarrufu ile dikkatleri çekiyor. LG 32MN19HM’nin parlak LED ışıklandırması, ince bir ekranda kristal berraklığında görüntüler, gerçek siyahlar, en canlı ve net görüntülerle seyir keyfini maksimuma çıkartıyor. Üstelik, Geleneksel LED’lere göre enerji tüketimini yüzde 25 ile yüzde 30 oranında düşürüyor.

TV ve Monitör Keyfi Bir Arada

Aynı ekranda hem TV izlemek hem de oyun oynamak isteyenler için ideal olan LG 24TK410U monitör, oyun ve sinema modunun yanı sıra, geniş izleme açısıyla da dikkatleri çekiyor. TV ve bilgisayar monitörünü bir araya getiren çift amaçlı cihazın en önemli özelliklerinden biri de PIP Modu ile, tek ekranda aynı anda dizi ve canlı futbol maçı izlemeyi mümkün kılması. ArcLine ayakların şıklık kattığı LG 24TK410U, HD çözünürlüğü, üstün renk doğruluğuyla gerçekçi görüntü kalitesi sunuyor. Dahili HD uydu alıcısı ise, TV performansını olumsuz etkilememekle kalmıyor, aksine arttırıyor. Uydunun dahili olması nedeniyle, hem ergonomik açıdan kullanıcılara yer tasarrufu sağlıyor, hem de görüntü kirliliğini önlemiş oluyor. Diğer uydu alıcılarında olduğu gibi TV’den de her türlü ayar (Frekans, LNB, polarizasyon vs.) yapılabiliyor.

Karanlık yerlerdeki düşmanları algılamaya yardımcı olan Siyah Dengeleyici ve yüksek tempolu oyunlarda giriş takılmalarını önlemek için DAS Modu gibi çeşitli Oyun Modlarıyla profesyonel bir oyun ortamı yaratan monitör, sinema modunun tam görünürlüğü, karanlık sahnelerde bile tüm önemli anları yakalamayı mümkün kılıyor.

Hepsiburada üzerinden indirimli fiyatla satışa sunulacak monitörler:

https://www.lg.com/tr/monitor/lg-32MN19HM-P

https://www.lg.com/tr/monitor/lg-24TK410U-WZ

https://www.lg.com/tr/monitor/lg-24TK410U-PZ