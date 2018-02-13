LG, Öncü Digital Signage Ürünleriyle Kurumsal Çözümler Sunuyor

OLED ürün pazarında global liderliğini sürdüren LG Electronics (LG), 6-9 Şubat 2018’de gerçekleşen ISE (Integrated Systems Europe) 2018 Fuarı’nda; perakende, kamusal alan ve ofis gibi farklı iş ortamlarında kullanılabilen dikey çözümlerini sergiledi. Transparan OLED, Bükülebilir OLED, ultra-ince çerçevesiyle OLED Video Wall ve diğer yeni ürünler de dahil olmak üzere fütüristik ve çok amaçlı kullanıma yönelik ürünler ISE katılımcılarının beğenisine sunuldu.

LG ISE standının en gözde ürünü olan 55 inçlik Transparent OLED signage ekranı, jilet inceliğinde kenarları ve elegan tasarımıyla katılımcılardan büyük beğeni gördü. Ürün, transparan tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bu benzersiz OLED teknolojisi, hazırlanan özel içeriklerle birlikte görüntülendiği perakende ortamlarında ve sanat galerinde yoğun ilgi görüyor.

LG, ISE 2018’de konkav ve konveks konfigürasyonlarda kurduğu 60 adet Bükülebilir OLED ekranla nefes kesici bir “Dijital Kanyon” oluşturup ziyaretçilerin beğenisine sundu. Kavis verilebilen ve bükülebilen bu dijital ekranlar OLED teknolojisinin özelleştirilebilir formunu ve mükemmel görüntü kalitesini ideal şekilde ortaya koyuyor.

Dikkat dağıtıcı unsurlar en alt seviyede

LG'nin ISE 2018 standının bir diğer dikkat çekici ürünü olan 0.6 milimetre inceliğindeki Video Wall, kesintisiz bir görüntüleme deneyimi sundu. Ekranın ultra dar çerçeveleri dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirirken, moda ve kozmetik dünyasına ait ürünlerin sergilenmesi için oldukça ideal bir kullanım alanı yaratıyor. LG ayrıca, aydınlık seviyesi yüksek kurumsal alanlara yönelik çözüm niteliğinde geliştirdiği 1500 nit parlaklığa sahip videowall modelini de gözler önüne serdi.

LG'nin çok yönlü dijital signage ürünleri, herhangi bir kurumsal projeye uyarlanabilen geniş bir çözüm yelpazesi sunuyor. LG'nin uçuş bilgi sistemlerine (FIDS) yönelik modelleri geniş bir yelpazeye yayılan boyut ve formatlarıyla dikkat çekiyor. Gelişmiş yansıma önleme özelliği sayesinde yolcular, rahatsız edici yansımalardan etkilenmeden uçuş bilgilerini görebiliyorlar.

Maksimum üretkenlik ve kullanım kolaylığı

LG'nin 86 ve 88 inçlik Ultra Stretch signage ekranları, ince uzun formatıyla çeşitli mesaj, yön bilgisi veya denetim bildirimlerini iletmek için ideal bir iletişim opsiyonu sunuyor. UHD resim kalitesine sahip gelişmiş Interaktif Akıllı Tahtalar (IDB), kullanışlı arayüzleriyle iş verimliliğini sağlıyor. IDB, kusursuzca yazabilen, gelişmiş bir dokunmatik teknolojiye sahip. Bu özellik, çoklu kullanıcıların maksimum üretkenlik ve kolaylık için aynı anda ve özgürce dokunmatik teknoloji ile yazmalarına izin veriyor.

LG ayrıca fuarda, Cisco ortaklığı ile geliştirilen 65 inçlik UHD video konferans çözümünü de sergiledi. Bu gelişmiş B2B çözümü, LG'nin Premium UHD ekranlarındaki tecrübesini ve Cisco'nun endüstri lideri teknolojisini bir potada eritiyor.

Otel konuklarına ekstra konfor sunmak için tasarlanan ödüllü OLED Wallpaper TV, konaklamaların kalitesini yükseltiyor. Galeri Modu, odanın atmosferini muhteşem resim kalitesiyle değiştiriyor. Otel yönetimi bunun yanı sıra, işletmelerin ihtiyaçlarına göre içeriği özelleştirmek için basit düzenleme araçlarını destekleyen TV'nin Pro: Centric® akıllı platformundan yararlanıyor. LG Smart Hotel TV'ye dayanan oda içi IoT çözümleri, otel misafirlerinin Pro: Centric Direct kullanıcı arayüzü ile kablosuz perdeleri, kapı kilitlerini, ışıkları ve diğer kablosuz ögeleri kontrol edebilmelerine olanak sağlıyor.

“Global B2B signage sektöründeki öncülüğümüzden son derece gurur duyuyoruz. Yenilikçi ve yaratıcı teknolojik çözümleri müşterilerimize sürekli olarak sunabildiğimiz için de çok mutluyuz.” şeklinde konuşan LG Ev Eğlence Bölümü, Dijital Signage ve B2B Görüntüleme Çözümleri Yöneticisi Koo Kwang-mo şöyle devam ediyor: “En büyük önceliğimiz, perakende, kamu, konaklama, eğitim ve ulaşım endüstrilerini içeren geniş bir kitleye yüksek değerli, pratik ve etkili çözümler sunabilmektir.”

LG'nin ISE 2018 standında In-glass OLED ekran, Ultra Stretch signage ekran, Yüksek parlaklık signage ekran, 1.5mm piksel aralığına sahip LED signage ekran ve Transparent LED filmi de içeren görüntüleme ürünleri de sergilendi.