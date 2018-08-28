LG, çok beğenilen giyilebilir kablosuz ses ürünü TONE serisini Google’a uyumlu hale getirdi

LG TONE Platinum SE, Google Assistant ve tek bir düğmeyle ulaşılabilen Google Translate ile gerçek zamanlı çeviri yapabilen ilk TONE modeli. Kullanıcılar “OK Google” demeden Google Assistant’ı etkinleştirebilecek ve böylece çok daha hızlı ve daha fazla etkileşim kuran yapay zekaya ulaşabilecekler. Bunun faydası ise en çok Google Translate gibi hizmetlerin kullanımında ortaya çıkacak. Hizmeti başlatmak için herhangi bir söz söylemeye gerek duymadan bir başka dilde iletişim kurmak çok daha hızlı ve çok daha doğal olacak.

LG ses mühendislerinin keşfi olan dengeli bir yapı ve dinamik bir sürücünün birleşiminden oluşan hibrit cihaz, profesyonel müzisyenler tarafından kullanılan kulak içi birimlerle aynı özelliklere sahip. Cihaz, yüksek frekanslı sesleri herhangi bir bozulma olmadan dinleme imkanı verirken sürücü de güçlü bir bas sunuyor. LG’nin bu en yeni kulaklıkları siyah, mavi ve altın renginde satışa sunulacak.

Diğer yeni bir cihaz olan LG TONE Ultra SE, kulak içindekilere ek olarak harici bir mono hoparlöre de sahip. Kullanıcılar bu harici hoparlör sayesinde çevredeki seslerin engellenmesine gerek duymadan rahatlıkla arama yapıp müzik dinleyebilecekler. Her iki ürün de arama yaparken en iyi sonucu veren ve Tone & Talk akıllı telefon uygulamasına destek olan çift MEMS mikrofonu özelliğini de taşıyor.

LG Aksesuar Bölümü Yöneticisi Kim Tae-gyun, LG’nin, başarılı TONE serisindeki akıllı özelliklerle giyilebilir ses ürünlerine yeni bir yaklaşım getirdiğini ve en son modelleriyle inovasyonlarına devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dünya genelindeki tüketicilere çok daha gelişmiş giyilebilir ses ürünleri sunma sözümüzün daima arkasında olacağız.”

Ziyaretçiler, 31 Ağustos – 5 Eylül tarihlerinde Messe Berlin’de düzenlenecek IFA’da TONE serisi kulaklıkları yakından deneme fırsatı bulabilecekler.