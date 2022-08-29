LG OLED, Sanat Turuna Devam Ediyor







LG Electronics (LG), LG OLED ART projesi ile, 2-5 Eylül tarihleri arasında Seul’de, OLED TV'lerinin inanılmaz görüntü kalitesini ve sanatsal anlatım için heyecan verici, yeni olasılıkları sergiliyor. LG OLED ART projesi kapsamında New York, Londra, Venedik ve Basel gibi çeşitli bölgeleri ziyaret eden OLED ART Dünya Turu, ilham verici, uluslararası yenilik ve yaratıcılık yolculuğuna Frieze Seoul'de devam ediyor. LG OLED ART projesi başladığından bu yana LG, sanat ve teknoloji dünyasında yeni bir trend oluşturarak dünya çapında birçok sanatçıyla benzeri görülmemiş bir sinerji yarattı ve şirketin OLED TV'leri, unutulmaz sanat dünyası işbirlikleri için mükemmel dijital tuvaller oldu. LG Electronics (LG), LG OLED ART projesi ile, 2-5 Eylül tarihleri arasında Seul’de, OLED TV'lerinin inanılmaz görüntü kalitesini ve sanatsal anlatım için heyecan verici, yeni olasılıkları sergiliyor. LG OLED ART projesi kapsamında New York, Londra, Venedik ve Basel gibi çeşitli bölgeleri ziyaret eden OLED ART Dünya Turu, ilham verici, uluslararası yenilik ve yaratıcılık yolculuğuna Frieze Seoul'de devam ediyor. LG OLED ART projesi başladığından bu yana LG, sanat ve teknoloji dünyasında yeni bir trend oluşturarak dünya çapında birçok sanatçıyla benzeri görülmemiş bir sinerji yarattı ve şirketin OLED TV'leri, unutulmaz sanat dünyası işbirlikleri için mükemmel dijital tuvaller oldu.

LG'nin OLED TV'leri, birçok yüksek profilli sanatçının çalışmalarında yer aldı ve dünya çapında en iyi galerilerde ve ünlü sanat etkinliklerinde sergilendi. OLED ART Dünya Turu'nun bir sonraki durağı, Frieze'in Asya'da ilk kez gerçekleştirdiği ve LG'nin ikinci kez saygın İngiliz-Hintli sanatçı Anish Kapoor ile işbirliği yaptığı Frieze Seoul olacak.

Haziran ayında Art Basel 2022'de olduğu gibi, Kapoor'un deneyimsel dijital sanatı, Frieze Seoul'deki çarpıcı LG SIGNATURE OLED R'de sergilenecek. Kapoor'un yavaş değişen ve muhteşem doygun renklere sahip üç boyutlu, soyut şekiller içeren büyüleyici dijital çalışmaları, LG OLED'in kusursuz görüntü kalitesiyle mükemmel bir uyum sergiliyor ve markanın tek katlanabilir TV'sinin benzersiz formu; Güney Kore'nin başkentinde sanatseverlere olağanüstü bir deneyim sunuyor.

Devam eden LG-Kapoor işbirliğinin bir parçası olarak, LG SIGNATURE OLED R Anish Kapoor Edition da Frieze sırasında sergilenecek. Özel üretim model, Kapoor'un medya çizimlerini içeriyor ve özel numaralı bir sertifika ve sanatçının imzasıyla birlikte sunuluyor.

LG ayrıca etkinlikte ilk NFT sanat eserini gösterecek olan tanınmış Amerikalı heykeltıraş Barry X Ball ile de işbirliği yaptı. Çağdaş ve klasiği birleştiren göz alıcı heykeller üretmesiyle tanınan Ball, fiziki kreasyonlarından bazılarını inanılmaz ayrıntılar ve neredeyse hissedilebilecek 'yüzeyler' ile tamamlanmış 3D dijital görüntülere dönüştürdü.

Frieze Seoul'ün ziyaretçileri, Ball'un orijinal heykellerinde kullanılan değerli metaller ve değerli taşlar da dahil olmak üzere malzemelerin dokularını ve renklerini doğru bir şekilde yeniden üreten LG'nin son teknoloji ürünü OLED evo TV'lerinde sanatçının heykelsi NFT sanat eserlerine hayran kalacak. Daha yüksek parlaklık, netlik ve ayrıntı sunan LG OLED evo, neredeyse ekrandan fırlayan olağanüstü gerçekçi görüntüler sunuyor.

Şirketin Frieze Seoul'de sanat eserleri sergileyen gelişmiş TV'leri arasında zarif LG OLED Objet Collection Easel ve LG OLED Objet Collection Posé yer alıyor. Estetik görünümüyle de ayırt edilebilen iki model, LG'nin en son yenilikçi yaşam tarzı OLED TV serisinin bir parçasını oluşturuyor. Sanat eserlerini tamamlamak ve sergilemek için mükemmel olan Easel ve Posé, en sofistike galerilerde ve sanat müzelerine bile uyum sağlıyor.