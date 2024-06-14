Türkiye’de çağdaş sanata odaklanan sanat fuarı CI Bloom’un üçüncü edisyonu, LG OLED partnerliğinde, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda, 25 Nisan tarihinde ön izleme, 26-28 Nisan tarihlerinde ise genel ziyaret için sanatseverlerle buluşacak. LG OLED’in çağdaş sokak sanatı hareketinin önemli isimlerinden Shepard Fairey ile gerçekleştirdiği işbirliği CI Bloom’da sergilenecek.

LG OLED partnerliği ile, 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda gerçekleştirilecek, 24 çağdaş sanat galerisi, 5 kurum ve inisiyatifin yer aldığı CI Bloom’da, 267 sanatçının 568 eseri sergilenecek. Yeni nesil sanatçıları ve sanat profesyonellerini sanatseverlerle buluşturan fuarda, LG OLED, çağdaş sokak sanatı hareketinin önemli isimlerinden sanatçı, sosyal aktivist ve OBEY sokak giyim markasının kurucusu Shepard Fairey ile gerçekleştirdiği işbirliğini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Shepard Fairey x LG OLED işbirliği

Shepard Fairey tarafından özel olarak seçilen ve günümüz toplumunun karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan bazılarına dikkat çeken çalışmaların yer alacağı sergide, sanatçının tanınmış eserleri son teknoloji LG OLED ekranlarında hayat bulacak. Geleneksel ve ticari sanat arasındaki sınırı bulanıklaştıran Fairey, baskı, duvar resimleri, çıkartmalar ve posterler aracılığıyla eleştirilerini ve düşüncelerini çalışmalarına yansıtıyor. Fairey, ''Sanatın her zaman dekoratif veya rahatlatıcı olması amaçlanmamıştır, aslında rahatsız edici konuşmalar yaratabilir ve rahatsız edici duyguları harekete geçirebilir" diyor.

LG OLED’in Teknoloji Partneri Olduğu Living Things Sergisi CI Bloom’da

CI Bloom’un üçüncü edisyonu, medya sanatçısı Ahmet Said Kaplan'ın DECOL işbirliğiyle Living Things (Canlı Şeyler) sergisine ev sahipliği yapacak ve izleyicilere "canlılar" kavramını farklı ve etkileyici bir biçimde deneyimleme fırsatı sunacak.

Türkiye'nin ilk yaratıcı dijital medya kolektifi DECOL'ün kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni Ahmet Said Kaplan, insan-bilgisayar etkileşiminin yenilikçi yollarını ve olanaklarını arıyor. Living Things, geleneksel yaşam ve suni yapılar gibi kavramlara odaklanarak organik ve inorganik âlemler arasındaki karmaşık etkileşimi inceliyor. Her bir yerleştirme, teknolojinin doğal dünyanın unsurlarını nasıl taklit edebileceğini, geliştirebileceğini ve onlarla nasıl etkileşime girebileceğini gösteriyor. Bu alanda sergilenecek üç büyük interaktif enstalasyondan Mirora Unfold'u sanatseverler LG OLED ekranlarda deneyimleme şansı bulacak.

LG OLED Sanata İlham Veriyor

Sanata ilham veren LG OLED, yeni sanat biçimleri ile ilerleyen birçok sanatçıya yol gösterici oluyor.

LG’nin sanat ve teknolojinin gücüyle hayatı daha iyi hâle getirme misyonunun bir parçası olan LG OLED ART projesi geleneksel medyanın sınırlarını aşarak dijital sanata ve sanatçılara yeni olasılıklar sağlamaya devam ediyor. LG, OLED ekranlarına dayalı farklı işbirlikleriyle oluşturulan işlerin, “OLED ART” adlı yeni bir kültürel akım oluşturmasını hedefliyor.

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