LG Türkiye’nin Petrol Ofisi Grubu iş birliği ile düzenlediği kampanya kapsamında, 48 inç’ten



97 inç’e kadar farklı ekran boyutlarında seçili LG OLED TV modellerinden satın alan

müşteriler, Petrol Ofisi’nden 20.000 TL’ye varan yakıt puan kazanıyor.

LG Electronics Türkiye, Petrol Ofisi Grubu iş birliği ile düzenlediği kampanya kapsamında seçili LG OLED TV modellerinden satın alan tüketicilere, Petrol Ofisi’nden 20.000 TL’ye varan yakıt puan hediye ediliyor. Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için satın aldıkları ürünün kurulumunu LG yetkili servisine yaptırmaları ve ardından www.lgkampanya.com adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

11 Yıldır Dünyanın 1 Numarası

Bağımsız pazar araştırma şirketi Omdia’nın açıkladığı verilere göre 11 yıldır* global OLED TV pazarının lideri olan LG OLED, kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle eşsiz bir TV deneyimi sunuyor. LG OLED, üstün özellikleri ile sinemaseverlerden sporseverlere, hızlı oyunculardan tasarım tutkunlarına kadar herkesin beklentilerini en üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlandı.





Kampanya kapsamındaki LG OLED modelleri ile hediye edilen Petrol Ofisi yakıt puan tutarları şöyle:

OLED97M39LA modeli 20.000 TL,

OLED97G29LA modeli 18.000 TL,

OLED83M39LA modeli 15.000 TL,

OLED83G36LA modeli 13.000 TL,

OLED83C34LA modeli 11.000 TL,

OLED77M39LA modeli 12.000 TL,

OLED77G36LA modeli 11.000 TL,

OLED77C34LA modeli 9.000 TL,

OLED77B36LA modeli 7.000 TL,

65ART90E6QA modeli 10.000 TL,

OLED65G36LA modeli 7.000 TL,

OLED65C34LA modeli 5.000 TL,

OLED55G36LA modeli 5.000 TL,

OLED55C34LA modeli 3.000 TL,

55LX1Q6LA modeli 4.000 TL,

48LX1Q6LA modeli 4.000 TL,

OLED65CS3VA modeli 5.000 TL,

OLED55CS3VA modeli 3.000 TL

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.lg.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

*Kaynak: Omdia. 2013-2023 yılları arasındaki satış adetleri baz alınmıştır

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