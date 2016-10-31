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LG OLED TV ile hayatının deneyimini paylaş, İzlanda seyahati kazanma şansı yakala!
LG Electronics Türkiye’nin düzenlediği yarışmaya katılmak için, hayatının en iyi deneyimini yaşadığın o anın fotoğrafını Instagram’da #HayatımınDeneyimi ve #LGOLEDTV hashtag’leriyle paylaş, bir arkadaşınla beraber 5 gün, 4 gece
İzlanda seyahati kazanma şansı yakala!
LG Electronics Türkiye, Instagram’da hayatlarının en iyi anlarını paylaşmayı sevenlere muhteşem bir fırsat sunuyor. Kasım ayı boyunca sürecek yarışma kapsamında,
#HayatımınDeneyimi ve #LGOLEDTV etiketleriyle Instagram’da paylaşılan fotoğraflar, Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki köşe yazarı Onur Baştürk, ünlü DJ Doğuş Çabakçor ve Instagram fenomeni civilking’in yer aldığı jüri tarafından değerlendirmeye alınacak.
Bu şansı elde etmek isteyen kullanıcıların tek yapması gereken, jüriye hayatlarının en iyi deneyimini yaşadıklarını düşündükleri o anın fotoğrafını #HayatımınDeneyimi ve #LGOLEDTV etiketleriyle Instagram’da paylaşmak. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen kişi bir arkadaşıyla beraber 5 gün, 4 gece İzlanda’da unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşayacak.
Yarışma ile ilgili detaylara “www.lgileizlanda.com” adresi üzerinden ulaşılabilir.
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https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-oled-tv-ile-hayatnn-deneyimini-payla-izlanda-seyahati-kazanma-ans-yakala.html isCopied
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