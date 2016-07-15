LG OLED TV, Kuzey Işıkları’nı bu yaz İzlanda’ya getiriyor!

LG Electronics, benzersiz bir proje ile “Aurora Borealis” olarak bilinen Kuzey Işıkları’nı bu yaz HDR özellikli en yeni teknolojiye sahip 4K OLED TV’leriyle dünyanın her yerindeki tüketicilerle buluşturacak.

İzlanda’nın Reykjavik şehrinde gerçekleşecek “Lights Out Stars On” etkinliğinde, ülkenin en meşhur müzisyenlerden Olafur Arnalds, Asgeir ve ünlü elektronik müzik grubu GusGus konser verecek. Proje kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinde de, İzlanda’nın güzelliklerini yansıtan fotoğraflar LG OLED TV’lerin üstün görüntü kalitesi ile ziyaretçilerle buluşacak.

Birçok insanın sadece ömründe bir kez görebildiği Kuzey Işıkları, İzlanda’da Nisan ve Ağustos ayları boyunca gün ışığının 24 saate varması nedeniyle görülemiyor. LG, hem turistlere hem de İzlandalılara yaz aylarında ilk kez Aurora Borealis’i görme fırsatı sunmak için İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te gerçekleştireceği “Lights Out, Stars On” etkinliğine bine yakın kişiyi davet etti. Sadece bir gece için, Reykjavik’teki tasarım ödüllü Harpa Konser Salonu’nun cam panelleriyle benzerlik gösterecek şekilde dizilen 40 adet geniş ekranlı LG Signature OLED TV, benzersiz tasarımı ile İzlanda’nın gece gökyüzünü mükemmel siyah ekranlarına yansıtacak.

Etkinlik, İzlanda’nın en güzel manzaralarını ve İzlanda gecelerinde gökyüzünü LG OLED TV’lerin eşsiz görüntü kalitesi ile sunan bir fotoğraf sergisini içerecek. Birkaç İzlandalı yetenekli fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğraflar, cennetin doğal güzelliklerini gösterecek ve yeryüzü yepyeni bir perspektifle mükemmel bir görüntü sunan OLED TV’lerde sergilenecek. Fotoğraf sergisi 20 Temmuz - 20 Kasım tarihlerinde Harpa Konser Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

LG, proje boyunca ödüllü İzlandalı yazar ve aktivist Andri Magnason ile yakından çalıştı. Ayrıca Kuzey Işıkları ile İzlanda’nın eşsiz gece gökyüzünü tasvir eden orijinal sanatsal eserleri yapan profesyonel astrofotoğrafçı Sean Parker da etkinliğe katılacak. Popüler teknoloji youtuberı, Unbox Therapy kanalını yayınlayan Lewis Hilsenteger da kampanya için yaratıcı yönetmenlik yapacak.

2006 yılında Kuzey Işıklar’nın görüldüğü başladığı dönemde İzlandalı şair ve roman yazarı Andri Magnason, Reykjavik şehri sakinlerinin bir araya gelerek gece gökyüzünün güzelliklerini ilk kez görünür kılmayı önermişti. Magnason, Reykjaviklilerden Kuzey Işıkları’nı ve yıldızları tamamen siyah bir fonda görmelerini istemişti. Tıpkı ışık kirliliğini ortadan kaldırılmasıyla Reykjaviklilerin yıldızları kendi ihtişamlarıyla görebilmeleri gibi, OLED TV’lerin kusursuz siyahı, kontrastı artırarak en zengin görüntüyü sunuyor. LG OLED TV’de bulunan bağımsız OLED piksel teknolojisi sayesinde, görüntü bozucu LED arka ışıklarına olan ihtiyaç ortadan kaldırıyor. Bu arka ışıklar olmadan, OLED TV’ler parlak ve canlı renklerle birlikte kusursuz siyah görüntüleri ekrana getiriyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı ve CEO'su Brian Kwon “LG, son 50 yıldır TV teknolojileri alanında yenilikçi oldu ve bu sayede yaratılan en iyi ekranlar bizi bugünün OLED TV’lerine taşıdı. En net şekilde İzlanda’nın mükemmel kuzey ışıklarının güzelliğini yakalayarak, büyülü doğa deneyimini yaşamak isteyen İzlandalılar ve turistlere bunu sadece LG OLED TV mümkün kılacak” dedi.

Konser ve fotoğraf sergisi İzlanda’nın Reykjavik şehrinde bulunan ödüllü Harpa Konser Salonu’nda olacak. Proje ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.youtube.com/watch?v=7WOTuprjdQg linkinden ulaşılan video izlenebilir.