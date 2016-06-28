LG OLED TV’ler her iki HDR formatını da destekleyen en avantajlı ürün

LG Electronics’in tamamı Ultra HD Premium sertifikasyonuna sahip 2016 OLED TV serisi en üstün HDR (High Dynamic Range) deneyimi için HDR10 formatını ve Dolby Vision™ teknolojisini destekliyor.

LG Electronics’in 2016 model OLED TV’leri, sektör standardı haline gelen iki HDR formatını (Ultra HD Alliance’ın (UHDA) desteklediği HDR10’un yanı sıra büyük stüdyolar ve hizmet sağlayıcılar tarafından benimsenen ve global bir tanınırlığa sahip olan Dolby Vision™) da destekliyor.

Her iki HDR formatını da destekleyen LG OLED TV’ler bağımsız OLED piksel teknolojisi sayesinde en üstün HDR deneyimini sunuyor. İki teknolojinin bir araya gelmesiyle izleyiciler daima kusursuz siyahın içindeki gerçek görüntülere odaklanabiliyor. Böylece izlenilen sahne karanlık da olsa aydınlık da olsa renk ve parlaklık kaybı yaşanmıyor. LCD TV’lere göre çok daha fazla detay keşfedilebiliyor.

Piyasada bulunan iki çeşit HDR içeriğinden birincisi, UHD Alliance tarafından benimsenen ve en çok bilinen format olan HDR10. Bu format ağırlıklı olarak elektronik üreticileri ile içerik dağıtan ve üreten şirketler tarafından tercih ediliyor. Diğer taraftan, Hollywood’un büyük stüdyoları ve içerik sağlayıcıları tarafından tercih edilen Dolby Vision™ sadece bu formatı destekleyen TV’lerde deneyimlenebiliyor.

Bu yıl yeni OLED TV ve SUPER UHD TV ürün gamını HDR uyumlu olarak lanse eden LG bu konuya büyük önem veriyor. LG Electronics olarak öngörülü davrandıklarını ifade eden LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı ve CEO'su Brian Kwon, “Bugüne kadar 4K içeriğe odaklanan TV sektöründe yavaş bir geçiş yaşanırken Ultra HD Premium sertifikasyon standartlarının duyurulmasıyla birlikte 4K HDR dünyasına geçiş hızlandı. Biz de LG olarak proaktif bir şekilde, sektör standardı tüm HDR formatlarını destekleyecek TV’leri üreten ve pazarlayan kaynaklara yatırım yaptık.” dedi.

10 bitlik paneller ve 10 bit işlem gücü ile LG OLED TV’ler 1 milyardan fazla renk varyasyonu işleyebiliyor. Bu genişletilmiş renk skalası dijital sinema endüstrisinin kullandığı Digital Cinema Initiative’in (DCI) renk standardının %99’unu destekliyor. Bu nedenle Oscar ödüllü yönetmenler vermek istedikleri görüntüyü tam anlamıyla gösteren LG OLED TV’yi diğer ürünlerin çok üstünde olarak değerlendiriyor. LG OLED TV’nin başka bir eşsiz özelliği ise geniş görüş açılarında bile odanın neresinde oturulursa oturulsun, herkese aynı benzersiz renk ve netlikte görüntü sağlaması. Ancak, doğrudan ekranı görmeyince renk kaybı ve düşük kontrast problemi yaşatan birçok LCD TV için benzer şeyler söylenemiyor.

TV teknolojilerindeki en son yeniliklerle ilgili açıklamalarda bulunan LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Başkanı Kevin Cha, “UHDA’nın HDR10 ve yeni duyurulan Dolby VisionTM HDR standartlarını birlikte karşılayan tek televizyon üreticisi olan LG, gelecek yıllarda çok daha yenilikçi, çok daha kapsayıcı ve çok daha deneysel TV izleme deneyimi sunacak bir yol açıyor. Bu en son yenilikleri Türkiye’deki tüketicilerimize de ulaştırmaktan da büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Ultra HD Premium sertifikası sadece HDR, yüksek parlaklık, farklı siyah seviyeleri, geniş renk gamı ve ses kalitesinin de aralarında bulunduğu özellikleri taşıyan üstün çözünürlüğe sahip TV’lerde bulunabiliyor. HDR, TV’lerin ekranda en beyaz ve en siyah arasındaki farkı gösterebilme kapasitesini de artırıyor. Bunun sonucunda, HDR formatlı filmlerdeki herhangi bir sahne tüm detaylarıyla görünüyor.

Uzmanlar çok yakın zamanda, daha iyi kalitede 4K Ultra HD TV setler için HDR’nin kilit satış özelliklerinden biri olacağını söylüyor. HDR uyumlu TV’ler parlak ve canlı renkler, uygun görüntülerde üstün kontrast sağlarken, geleneksel videoların aksine insan gözünün gördüğüne en yakın görüntüyü de sunuyor.

LG’nin OLED teknolojisine yaptığı büyük yatırım en üst sınıf TV pazarı için büyük bir potansiyel yaratıyor. Son raporlara göre LG, UHD TV’lerde global pazar payını iki katına çıkarırken, OLED TV satışlarını üç katına çıkarmayı planlıyor. Araştırma şirketi IHS, 2016 sonunda UHD TV pazarının yüzde 150 artış göstereceğini, OLED TV pazarının ise hacmini üç katına çıkaracağını tahmin ediyor.as