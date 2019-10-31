LG PH30N Priz İhtiyacına Son Veriyor





LG’nin bataryalı projeksiyon cihazı PH30N, bataryalı olması nedeniyle elektrik prizine gerek duymadan bahçede, balkonda, kampta, karavanda ve kullanıcıların kendilerini bir filmin büyüsüne kaptırmak istedikleri her alanda mükemmel görüntü sağlıyor. Kompakt boyutları ile taşıma kolaylığı sunan LG PH30N, 2 saate kadar kablosuz şekilde kullanılabiliyor.

LG Electronics (LG), bataryalı ve taşınabilir projeksiyon cihazı LG PH30N ile kullanıcılara özgürlük sağlıyor. Sıcak ve güzel yaz akşamlarını en sevdikleri film ya da favori dizilerini açık havada izleyerek taçlandırmak isteyenler, küçük boyutu (129x129x39 milimetre) ve 540 gram ağırlığıyla kolayca taşınabilen, bataryası sayesinde 2 saat kablosuz bir şekilde, herhangi bir elektrik prizine ihtiyaç duymadan çalışabilen LG PH30N’yi tercih ediyor.

Minik Dev: 100 İnçlik Ekran

LG PH30N, geniş ekranda yüksek çözünürlük sunarak mükemmel görüntü kalitesi yakalıyor. 100 inçlik bir ekranda 720p çözünürlük sunan LG PH30N, kullanıcılara sinematik bir izleme ortamı sağlıyor. Evrak çantası boyutlarıyla her yere sığan ve kolayca taşınabilen projeksiyon cihazı, bataryası sayesinde kullanıcıları kablolardan kurtarmasıyla büyük bir özgürlük sunuyor. Kamp, sahil, bahçe, balkon gibi her türlü ortamı anında açık hava sinema salonuna çeviren LG PH30N, Bluetooth ses ve kablosuz akıllı telefon yansıtma özelliğiyle de rahatlık sağlıyor.

LG PH30N’in güçlü lazer ışık kaynağı, daha parlak görüntüler sağlıyor. Toplam 30.000 saate kadar kullanım ömrü olan bu projektörde günde 8 saat video izlenmesi durumunda dahi LED ışık kaynağı 10 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

LG PH30N’yi yakından incelemek için: https://www.lg.com/tr/projektor/lg-ph30n