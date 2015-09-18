LG, Premium CordZero™ serisi kablosuz bataryalı süpürgelerini IFA 2015’te tanıttı

LG, gelişmiş kablosuz bataryalı süpürgelerini içeren LG CordZero™ ürünlerini IFA 2015 kapsamında tanıttı. LG’nin inovatif Akıllı Inverter Motor ve Gelişmiş Batarya teknolojisi sayesinde LG CordZero™ ürün ailesi kablolarla uğraşmadan güçlü bir temizlik deneyimi sunuyor.

LG Electronics, Berlin’de düzenlenen IFA 2015’te premium kablosuz bataryalı süpürgelerini kapsayan CordZero™ ürün ailesini tanıttı. CordZero™ Yatay, CordZero™ Dikey ve HOM-BOT Robot Süpürge’den oluşan LG CordZero ürün ailesi, kullanıcılara sağladığı güçlü ve rahat temizlik deneyimiyle engelleri, sınırları ve vakit kaybını ortadan kaldırıyor. Akıllı Inverter Motor™, PowerPack™ 80V Batarya ve RoboSense™ Otomatik Takip Teknolojisi gibi eşsiz özellikleri sayesinde kullanıcıların ev işlerine bakış açısını tamamen değiştiriyor.

Cord Zero: Kablosuz performans

LG’nin yeni kablosuz bataryalı süpürgesi Cord Zero™, sürekli takıp çıkarmak zorunda kalınan güç kablosunu ortadan kaldırıyor ve kullanıcıların engellere takılmadan çok daha özgür olarak odalar arasında geçiş yapmasını sağlayarak temizlik süresini önemli oranda kısaltıyor. CordZero’nun inovatif dahili lityum-iyon güç kaynağı PowerPack 80V, üstün bir vakum gücü sağlayarak, eko modda 40 dakikaya kadar aralıksız temizlik yapılabilmesine olanak tanıyor. CordZero’nun Akıllı Inverter Motor’u ise, kompakt tasarımıyla maksimum emiş gücünü en etkili şekilde sunuyor. LG CordZero’nun inovatif motoru, geleneksel 2000 watt kablolu elektrik süpürgelerine oranla yüzde 9,3 daha iyi bir temizleme performansı sağlıyor. Ayrıca, geleneksel elektrik süpürgesi motorlarına göre yüzde 28 daha küçük, yüzde 22 daha hafif ve yüzde 13 daha tasarruflu. LG Electronics imzalı Akıllı Inverter Motor ise 10 yıl garantili.

LG’nin türünün tek örneği RoboSense™ Otomatik Takip Teknolojisi ise CordZero’nun temizlik sırasında siz hareket ettikçe sizi adım adım takip etmesini sağlıyor. LG CordZero, Otomatik Yer Belirleme ve Otomatik Takip teknolojileri sayesinde en ufak adımlarda dahi kullanıcının hareketlerine uyum sağlayabiliyor. Böylece temizlik sırasında süpürgenizi çekiştirmenize gerek kalmadan o sizi takip ediyor. Aynı zamanda LG’nin tescilli KOMPRESSOR teknolojisini de içinde barındıran LG CordZero™, tozu sıkıştıran dünyanın ilk motorlu ve torbasız toz sıkıştırma sistemine sahip. Bu sayede toz haznesini boşaltırken tozları etrafa dağılmadan kalıp halinde hijyenik ve kolay bir şekilde boşaltma imkanı sunuyor.

CORDZERO™ Dikey ve El Süpürgesi: Her yerde ve her zaman, zahmetsiz ve kolay temizlik

LG, CordZero Dikey Süpürge, Çift Batarya, Akıllı Inverter Motor™ ve Dolaşıklık Önleyici Fırça özellikleriyle oldukça kolay bir temizlik ve uzun süreli emiş gücü sunuyor. Çıkarılabilir ikili Lityum-iyon batarya olan Dual PowerPack™ özelliği sayesinde Normal moda 60 dakika, Turbo modunda ise 40 dakika boyunca temizlik yapılabiliyor. İkisi bir arada özelliği ise, kullanılacak alana göre dikey süpürge ya da el süpürgesi şeklinde kullanılabilmesini sağlıyor. Dahili fırça ve çeşitli yüzey aparatlarıyla birlikte 180 derece dönebilen ince tasarımlı CordZero Dikey Süpürge, temizliği adeta bir eğlence haline getiriyor.

HOM-BOT Robot Süpürge: Siz dinlenin, robot süpürge temizlesin

LG’nin bugüne kadarki en etkili ve rahat modeli HOM-BOT Robot Süpürge temizliğe olan bakış açısını kökten değiştiriyor. HOM-BOT Robot Süpürge’nin kare tasarımı, uzun fırçaları, 89 mm’lik yüksekliği ve gelişmiş sensörleri biriken tozlara saklanacak hiçbir yer bırakmıyor. Geliştirilmiş Dual Eye 2.0 kamera sensörleri ile karanlıkta bile yüzeyi tarayarak haritasını çıkarabiliyor. Öğrenme Fonksiyonu sayesinde, daha önceden temizlediği noktaları hatırlayabiliyor. HOM-BOT Robot Süpürge 60dB’lik ses seviyesiyle evin her noktasını sessizce temizliyor. Tüm bunlara ek olarak temizlik performansını geliştirmek için LG’nin Smart Inverter Motoru’nu kullanıyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Sistemleri Başkanı ve CEO’su Jo Seong-jin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları paylaştı: “Elektrikli süpürge pazarında oyunun kurallarını değiştiren LG CordZero™ ürünlerimiz, bu alanda LG’nin dünya çapındaki liderliğini kanıtlıyor. Yeni bir ürün ailesi yaratmak ve rahatlığı yeniden tanımlamak için 10 yıllık bir inovasyon ve çalışmanın ürünü olan LG CordZero™ Kablosuz Süpürge ürün ailesi, tüm kullanıcıların çok daha kaliteli bir yaşam sürmesine imkan veriyor”.

Teknik Özellikler:

CORDZERO™ Yatay Süpürge

CordZero™ Kablosuz Bataryalı Rahatlık

Akıllı Inverter Motor™

PowerPack™ 80V Batarya

RoboSense™ : Otomatik Yer Belirleme ve Otomatik Takip Teknolojisi

LG KOMPRESSOR™ Toz Sıkıştırma Teknolojisi

HEPA14 Filtresi

SLG 5 Star & BAF Sertifikası

CordZero™ Kablosuz Bataryalı Rahatlık

CordZero™ Kablosuz Bataryalı Rahatlık

Köşe Uzmanı

Dual Eye 2.0™

Akıllı Inverter Motor™

Kolay Çıkarılabilir Toz Haznesi

Ses Seviyesi: 60dB

Akıllı Turbo

Öğrenme Fonksiyonu

Uzun Ömürlü Lityum-iyon Batarya

CORDZERO™ 2’si 1 Arada Dikey ve El Süpürgesi

Çift PowerPack™ Batarya

Dolaşıklık Önleyici Fırça™

Akıllı Inverter Motor™

2’si 1 Arada (Dikey ve El Süpürgesi)

Dahili Fırça

180 Derece Dönebilen Başlık

Kolay Tutma Kolu

LED Işık Sistemi

İnce ve hafif tasarım

HOM-BOT Robot Süpürge