LG Q6 Kullanıcılarına Müjde: Üç yeni özellik birden geliyor!

LG Electronics (LG), orta segmentte FullVision ekran özelliğine sahip ilk akıllı telefonu LG Q6’ya üç yeni özellik ekleneceğinin müjdesini verdi. Benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, 18:9 ekran oranıyla video seyretme ve oyun oynamayı çok daha sürükleyici hale getiren LG Q6, şimdi de fotoğraf çekme deneyimini güzelleştirecek. LG Q6’ya yeni güncellemeyle eklenen Flash Destekli Zaman Ayarlayıcı, Hızlı Atlama ve Ön Kamera Portre Modu özellikleri ile fotoğraf çekmek çok daha eğlenceli, çekilen fotoğraflar çok daha kusursuz olacak.

Ön Kamera Portre Modu ile mükemmel selfieler!

Portre modu ile çekilen fotoğraflar son dönemde çok popüler oldu… Arka tarafın bulanık bir görüntü verilerek çekildiği, bokeh efekti olarak da bilinen bu çekim modu artık LG Q6’da da olacak. Yeni güncellemeyle birlikte ön kameraya da eklenen portre modu, odağın netliğini korurken arka planı flu hale getirerek, öz çekimlere profesyonel bir hava katacak.

Flaş Destekli Zaman Ayarlayıcı ile doğru zamanda doğru poz!

LG Q6’nin Flaş Destekli Zaman Ayarlayıcı özelliği sayesinde kalabalık grup fotoğrafları çekmek kolaylaşacak. Telefonun zamanlayıcı özelliğiyle fotoğraf çekilen insanlar,deklanşöre basılmasına ne kadar zaman kaldığını görebilecek. Flaşın görsel bir şekilde sayılması ile kullanıcıların doğru zamanda doğru pozu vermeleri eskisinden çok daha kolay olacak.

Hızlı Atlama ile anılar, eğlenceli GIF’lere dönüşüyor!

GIF dosyalarının popülaritesinin giderek arttığı bugünlerde LG Q6, her saniye aralığında flaş desteği sunan Hızlı Atlatma özelliği kullanıcılar fotoğraflarını eğlenceli GIF’ler haline getirebilecek.

Yeni özelliklerle LG Q6 kullanıcılarının bu yaz harika tatil fotoğrafları olacak!