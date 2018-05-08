Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Q6 Kullanıcılarına Müjde: Üç yeni özellik birden geliyor!

Kurumsal 05/08/2018
Print

LG Electronics (LG), orta segmentte FullVision ekran özelliğine sahip ilk akıllı telefonu LG Q6’ya üç yeni özellik ekleneceğinin müjdesini verdi. Benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, 18:9 ekran oranıyla video seyretme ve oyun oynamayı çok daha sürükleyici hale getiren LG Q6, şimdi de fotoğraf çekme deneyimini güzelleştirecek. LG Q6’ya yeni güncellemeyle eklenen Flash Destekli Zaman Ayarlayıcı, Hızlı Atlama ve Ön Kamera Portre Modu özellikleri ile fotoğraf çekmek çok daha eğlenceli, çekilen fotoğraflar çok daha kusursuz olacak.

 

Ön Kamera Portre Modu ile mükemmel selfieler!

Portre modu ile çekilen fotoğraflar son dönemde çok popüler oldu… Arka tarafın bulanık bir görüntü verilerek çekildiği, bokeh efekti olarak da bilinen bu çekim modu artık LG Q6’da da olacak. Yeni güncellemeyle birlikte ön kameraya da eklenen portre modu, odağın netliğini korurken arka planı flu hale getirerek, öz çekimlere profesyonel bir hava katacak.

 

Flaş Destekli Zaman Ayarlayıcı ile doğru zamanda doğru poz!

LG Q6’nin Flaş Destekli Zaman Ayarlayıcı özelliği sayesinde kalabalık grup fotoğrafları çekmek kolaylaşacak. Telefonun zamanlayıcı özelliğiyle fotoğraf çekilen insanlar,deklanşöre basılmasına ne kadar zaman kaldığını görebilecek. Flaşın görsel bir şekilde sayılması ile kullanıcıların doğru zamanda doğru pozu vermeleri eskisinden çok daha kolay olacak.

 

Hızlı Atlama ile anılar, eğlenceli GIF’lere dönüşüyor!

GIF dosyalarının popülaritesinin giderek arttığı bugünlerde LG Q6, her saniye aralığında flaş desteği sunan Hızlı Atlatma özelliği kullanıcılar fotoğraflarını eğlenceli GIF’ler haline getirebilecek.

Yeni özelliklerle LG Q6 kullanıcılarının bu yaz harika tatil fotoğrafları olacak!

Listeye Geri Dön