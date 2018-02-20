LG Q6, Vodafone mağazalarında satışa sunuldu

LG Electronics, akıllı telefonu LG Q6’yı Buz Platini (Ice Platinum), Astro Siyah (Astro Black), Terra Altın (Terra Gold) ve Mistik Beyaz (Mystic White) olmak üzere farklı renk seçenekleriyle Vodafone mağazalarında satışa sundu.

LG Q6`nın içinde yer aldığı selfie’ni çek, Q6 kazanma şansını yakala!

LG Electronics Türkiye’nin düzenlediği ve 28 Şubat tarihine kadar devam edecek “LGQ6 Vodafoneda Selfie” yarışmasına katılan kullanıcılar, çeşitli hediyeler kazanma şansı yakalayacaklar.

Yarışma kapsamında; kullanıcıların Vodafone mağazalarına giderek içinde LG Q6’nın yer aldığı selfie’sini çekip, #LGQ6Vodafoneda hashtag’i ile Instagram üzerinden yayınlaması gerekiyor. Yarışmaya katılan kullanıcıları, 1 adet Q6 ve 3 adet HBS-820 Bluetooth kulaklıktan birini kazanma fırsatı bekliyor.

LG, Facebook sayfası üzerinden de hediye dağıtacak

LG Facebook sayfasından post edilen LG Q6 görselinin altına en fazla arkadaşını ya da tanıdığını etiketleyen kullanıcılar, 1 adet Q6 ve 5 adet HBS-820 Bluetooth kulaklıktan birini kazanma şansı yakalayacaklar.

Kendi segmentinde FullVision ekran özelliğine sahip ilk akıllı telefon

Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor. Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor.

Özçekimlerde fotoğrafın dışında kalmaya son

Tahmin edilebileceği gibi Q6, LG’nin optik mükemmeliyetine de sahip. Akıllı telefonun 100 derecelik özçekim kamerası, hiçbir çaba harcamadan arkadaş ve aile fotoğraflarında kimsenin kadraj dışında kalmamasını sağlıyor. Kameranın sahip olduğu gelişmiş LG UX 6.0i, FullVision ekranın 18:9 oranının tüm avantajlarından faydalanıyor. Kare Kamera Modu, çekilen fotoğraf karelerinin paylaşılmasını kolaylaştırırken çoklu kare görüntülerle fotoğraf kolajları yaratılmasını da sağlıyor.