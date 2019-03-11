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LG Q7 Prime ve LG Q7 BTS Kazandırıyor

Kurumsal 03/11/2019
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LG Q7 Prime ve LG Q7 BTS Kazandırıyor

  

30 Nisan 2019’a kadar Türk Telekom mağazalarından LG Q7 Prime ya da Vatan

mağazalarından LG Q7 BTS cihazını satın alan kullanıcılar muhteşem hediyeler

kazanma şansı yakalıyor.

 

Gelişmiş özellikleriyle, orta segmentte bulunmalarına rağmen, birinci sınıf akıllı telefon özelliklerine sahip olmalarıyla bilinen LG Q7 Prime ve LG Q7 BTS, kullanıcılarına Kore seyahati ve LG G7 Fit telefon kazanma şansı sunuyor. 7 Mart – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında, Türk Telekom mağazalarından LG Q7 Prime veya Vatan mağazalarından LG Q7 BTS alanlar, muhteşem hediyelere sahip olmaya hak kazanacak.

 

Kazanmak için www.q7kazandiriyor.com'a Kayıt Olmak Yeterli

30 Nisan 2019’a kadar, Türk Telekom mağazalarından aldıkları LG Q7 Prime ve Vatan mağazalarından LG Q7 BTS telefonlarının faturalarını da ibraz ederek, www.q7kazandiriyor.com web sitesindeki formu dolduran ve satın aldıkları ürünle ilgili en detaylı yorumu yazanlar arasından, juri tarafından seçilecek bir kişi Kore’ye gidiş, dönüş uçak bileti ve üç gecelik otel konaklaması kazanacak. Üç kişi ise, LG’nin en gözde telefonlarından LG G7 Fit sahibi olacak.

 

LG Q7’de Gelişmiş Fotoğraf Çekme ve Ses Kalitesi

Özellikle fotoğraf meraklılarının tercih ettiği LG Q7’nin 5 MP’lik ön kamerasında, arkadaş gruplarıyla selfie çekimini kolaylaştıran ve arka planın daha iyi görünmesini sağlayan 100 derecelik Süper Geniş Açı Lensi bulunuyor. LG Q7 ayrıca, sadece LG birinci sınıf akıllı telefonlarda bulunan Q lense sahip.

 

DTS:X 3D Surround Ses modeline sahip ilk orta segment telefon olan LG Q7 ile kullanıcılara 3D dijital ses, 7.1 kanallı ses çıkışı sunuluyor. Yine kategorisinde bir ilk olan LG Q7+’da, yüksek akustikli üst sınıf kulaklık Hi-Fi Quad DAC de bulunuyor.

  
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