LG, robot inovasyonlarına yaptığı yatırımları genişletiyor!

Benimsediği ThinQ stratejisinde çok önemli bir rol oynayan yapay zeka ve robotik yatırımlarına tüm hızıyla devam eden LG Electronics (LG), bu kapsamda son yatırımını ABD merkezli Bossa Nova Robotics’e yaptı. Geçtiğimiz sene Koreli robot teknoloji girişimlerine bir dizi yatırım yapan LG’nin ilk denizaşırı yatırımı olan Bossa Nova Robotics ile birlikte robot girişimlerine 12 ayda yaptığı toplam yatırım 90 milyon ABD Dolarını aştı.

Büyük ölçekli perakende satış mağazalarının stok verilerini toplama ve analizini otomatikleştirerek verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olan Bossa Nova Robotics, küresel perakende endüstrisi için gerçek zamanlı, hazır ürün verilerinin lider sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük perakendecisi olan Walmart da geçen yıldan bu yana Bossa Nova’nın raf tarama robotlarını bir dizi mağazada test ediyor.

LG, Kore merkezli 4 robot şirketine daha yatırım yapıyor

LG ayrıca Acryl Inc., SG ROBOTICS, Robotis ve Robostar olmak üzere Kore merkezli 4 robot şirketine daha yatırım yapıyor.

Acryl Inc., insanı tanıyabilen, büyük veri ve derin öğrenmeye dayalı metin, konuşma ve görselden insan duygularını ve anlamlarını tanıyan “Jonathan” adlı yapay zeka platformu sunan bir bilişsel bilgi işlem şirketidir.

SG Robotics, hareketlilik zorlukları olan insanlara yardımcı olmak için “Daha iyi hayatlar için robotlar” mottosuyla giyilebilir robotlar geliştirmektedir.

Robotis, robotik çözümler ve eğitim robotları konusunda uzmanlaşan şirket robot programlama yazılımına denetleyiciler ve sensör modülleri gibi donanımlar üretmektedir.

Robostar, endüstri robotlarının üreticisidir. Misyonu, mobil, ekran, otomobil ve yarı iletken gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için tek elden çözüm sağlayıcı olmaktır.

LG, yakın gelecekte hizmet robotlarıyla ön plana çıkacak

Yakın gelecekte hizmet robotlarıyla ön plana çıkmak isteyen LG, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen CES’te LG, oteller ve süpermarketler gibi yoğun trafikli yerlerde ticari kullanım için özel olarak geliştirilen üç yeni CLOi konsept robotunu tanıttı. LG'nin CLOi robotları, tüketici elektroniği ve ev aletleri için LG'nin yapay zeka stratejisi olan ThinQ’in ürünlerine paralel olarak geliştiriliyor.

Kore'de de bir dizi robotu uygulamaya koyan LG, Rehber Robot ve Temizlik Robotu, PyeongChang'daki kış oyunları sırasında Güney Kore'nin en büyük havaalanındaki yolcularına yardımcı olmak için dağıtmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Electronics Küresel Açık İnovasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Kim Sungwook, “Yapay zeka ve ThinQ stratejimizin önemli bir bileşeni olan robotik, LG için kritik bir gelecekteki büyüme fırsatlarından biri. LG olarak biz robotik yeteneklerini yenilikçi ortaklara yapılan yatırımlarla ve aynı zamanda da yoğun AR-GE çalışmalarıyla da genişletmeyi hedefliyoruz.” dedi.