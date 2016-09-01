LG SIGNATURE Avrupa’da İlk Kez IFA 2016’da Sergilenecek

LG SIGNATURE ürünleri, güzel mimari yapısıyla dikkat çeken Messe Berlin’in galerisinde sanat eserleriyle birlikte vitrine çıktı.

LG Electronics’in premium markası LG SIGNATURE, Avrupalı tüketicilere Berlin’deki IFA 2016’da yer alan sanat sergisinde lanse edilecek. Art of Essence olarak adlandırılan Messe Berlin’in galeri alanında LG SIGNATURE’un tasarım felsefesi ve ürünlerin temelinde yer alan sofistike düşünce ve üstünlük yansıtılacak.

LG SIGNATURE markasını eşsiz ve sanatsal yolla Avrupa’ya tanıtmayı amaçlayan LG, LG SIGNATURE’un hikâyesini farklı bir tarzla anlatmaya yardımcı olacak başarılı sanatçı ve mimarlar ile işbirliği gerçekleştirdi. Ürünlere fon olan sanat eserleri LG’nin Londra merkezli Jason Bruges Studio ile gerçekleştirdiği ortaklığın sonucu oluştu.

Jason Bruges Studio uluslararası çapta yenilikçi tasarımları, çığır açan çalışmaları ve girşimleriyle tanınıyor. Mekanlar arası düzenlemede öncü kabul edilen Jason Bruges Studio, LG SIGNATURE için estetik ve fiziksel metaforlar tasarladı. Jason Bruges Studio çok algılı ve dinamik deneyimi incelikle işleyerek, her bir LG SIGNATURE ürününün ruhunu ışıklandırma, hareket ve sesle ortaya çıkardı.

LG SIGNATURE ürünlerinin ruhunu sanatla ortaya çıkardık

“LG SIGNATURE her ürünün ruhunu ortaya çıkarma fikri ile tasarlandı, bu sayede Avrupa’da ilk kez sahneye çıkan koleksiyon sanatsal bir kurguya çok uygun hale geldi” diyen LG'nin Genel Müdür Yardımcısı ve Global Pazarlama Yöneticisi Brain Na sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’da en özel markamızın lansmanının fonu olarak başarılı sanatçı Jason Bruges’in tasarımlarının oluşturduğu bu eşsiz alanı kullandığımız için çok şanslıyız”

Sanatçı Jason Bruges da “Bu sanat projesinde yer almaktan dolayı çok heyecanlandım, çünkü ürünlerin minimalizmi, fonksiyonlarının basit özü ve fenomenleri bana ilham verdi. Her ürünü yeniden yorumlarken zamansız estetik yaklaşımı kullanarak, bu güzel ürünlerin sanatsal kalitesini ortaya çıkarmaya çalıştım” diye konuştu.

Bruges’in sergiye sunduğu katkılar, LG SIGNATURE’un sanatsal bir modla hizmet veren, hayattan en iyisini isteyen tüketicilerin incelikli anlayışını ortaya çıkaran marka olarak konumlanmasını sağladı. LG SIGNATURE galerisi LG’nin Berlin Messe 18. salonda yer alan standının yanında, 1,375 metrekare bahçe alanında yer alacak ve tüm IFA katılımcılarının ziyaretine açık olacak.

LG’nin en yeni ve en özel markaları hakkında bilgi almak için www.LGSIGNATURE.COM adresini ziyaret edebilirsiniz.