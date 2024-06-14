DÜNYANIN İLK KABLOSUZ ŞEFFAF OLED TV'Sİ EKRAN KEYFİNİ YENİDEN TANIMLIYOR

LG SIGNATURE OLED T, LG'nin Devam Eden TV İnovasyonu Yolculuğunda Heyecan Verici Yeni Bir Bölümün Başlangıcını İşaret Ediyor.

LG Electronics (LG), CES 2024'te dünyanın ilk kablosuz şeffaf OLED TV'sini tanıtıyor. LG SIGNATURE OLED T, ekran deneyimini daha önce hiç mümkün olmayan şekillere dönüştürmek için şeffaf 4K OLED ekran ile LG'nin kablosuz video ve ses aktarım teknolojisini bir araya getiren gerçek bir teknoloji harikası olarak gösteriliyor. OLED T, neredeyse sınırsız potansiyele sahip bir dünyanın kilidini açarak kullanıcılara yaşam alanlarını düzenleme konusunda benzeri görülmemiş bir özgürlük sunuyor. Benzersiz tasarım, yeni α (Alpha) 11 AI işlemci tarafından desteklenen LG OLED'in sınıfının lideri görüntü kalitesi ve performansı ile tamamlanıyor. Ezber bozan LG'nin şeffaf OLED'i, En İyi İnovasyon da dahil olmak üzere beş adet CES 2024 İnovasyon Ödülü'nün sahibi.

LG SIGNATURE OLED T, kullanıcıları evlerindeki dekorla rekabet eden baskın siyah ekrandan kurtarıyor. 77 inç boyutundaki OLED T ve yenilikçi şeffaf ekranı, bulunduğu ortama kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor. Kapalıyken neredeyse görünmez olan TV, ortama uyum sağlıyor ve kullanıcıları 'büyük siyah ekranla' ne yapacakları sorunundan kurtarıyor. TV'nin şeffaf ekranı aynı zamanda bulunduğu alanının daha büyük hissedilmesine yardımcı oluyor.

Benzersiz LG OLED T, odanın içinde yerleştirileceği yerden LG'nin sunabileceği kullanıcı deneyimlerine kadar birçok yeni seçeneği beraberinde getiriyor.

Şeffaf OLED ekranı, geleneksel TV'lerle gelen olağan kısıtlamaları ortadan kaldırıyor. TV'nin duvara yaslanması gerekmiyor. Bunun yerine OLED T, odanın ortasına yerleştirilerek bir seperatör görevi görebiliyor veya dışarıdaki manzarayı engellemeden pencereye dayanabiliyor. OLED T, harici cihazları bağlamak için video ve ses sinyallerini kablosuz olarak ekrana ileten Zero Connect kutusuyla birlikte geliyor. TV'den uzağa yerleştirilebilen Zero Connect kutusu daha temiz, dikkati dağıtmayan bir izleme ortamı oluşturmaya yardımcı oluyor ve kullanıcılara alanlarını düzenleme konusunda daha fazla özgürlük kazandırıyor. Kutu, kablo/uydu set üstü kutuları ve oyun konsolları gibi yaygın olarak kullanılan HDMI aygıtlarını bağlamak için birden çok bağlantı noktasına sahip ve ayrıca daha zengin, daha güçlü ses ve ek kablosuz rahatlık için uyumlu soundbar ses sistemlerine kablosuz olarak bağlanabiliyor.

LG OLED T'nin modüler tasarımı farklı kurulum yöntemlerini de kolaylaştırıyor. OLED T bağımsız, duvara dayalı veya duvara montaj seçenekleriyle geliyor. Müşteriler, kendi zevklerine ve tercihlerine en iyi şekilde uyması için ekranın bir veya iki tarafına ayaklı veya yüzer raflar ekleyerek cihazı özelleştirebiliyorlar.

LG'nin şeffaf OLED'i, şeffaf ve opak olmak üzere ikili görüntüleme deneyimleriyle sahiplerinin yeni eğlence ve kullanım biçimlerini keşfetmelerini sağlıyor. OLED T, Always-On-Display (AOD) özelliği ile sanat eserlerini, videoları veya fotoğrafları sergilemek için şeffaf bir dijital tuval haline geliyor. Şeffaf ekranda görüntülenen içerik havada süzülüyormuş gibi görünüyor, ancak aynı zamanda ilgi çekici ve atmosferik bir görsel efekt oluşturmak için çevredeki alanla birleşiyor. Bir başka seçenek de ekranın alt kısmı boyunca uzanan yararlı bir bilgi etiketi sunan T-Bar özelliği. T-Bar haber uyarılarını, hava durumu güncellemelerini veya çalınan şarkıların başlıklarını gösterirken, ekranın geri kalanı arkasındaki alanın net ve engelsiz bir görüntüsünü sunuyor.

Mükemmel OLED görüntüsü için kontrast ekranını yükseltmek üzere bir tuşa basmak yeterli oluyor. Bu şekilde kullanıcılar, 4 kat daha fazla AI performansına sahip yeni α (Alpha) 11 AI işlemci sayesinde LG OLED'in gelişmiş görüntü kalitesinden tam olarak yararlanmak için anında geçiş yapabiliyor. Bu, önceki modele kıyasla grafik performansında yüzde 70'lik bir iyileşme ve yüzde 30 daha yüksek işlem hızı sağlıyor. OLED T, tek bir tuşa basılarak hem şeffaf hem de canlı renkli ekran deneyimlerinin en iyisini sunuyor.

LG Ev Eğlence Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei, "Tüketici odaklı inovasyonun inanılmaz bir başarısı olan LG SIGNATURE OLED T, ödüllü OLED teknolojimizin görüntü kalitesi ve performansının yanı sıra yepyeni ekran deneyimleri sunuyor" dedi. "LG'nin şeffaf OLED'i, müşterilere yaşam alanlarını seçme konusunda daha fazla özgürlük sunarak, neyin mümkün olduğunu tamamen yeniden tanımlıyor ve televizyon endüstrisi için heyecan verici bir geleceğin yolunu gösteriyor."

Çarpıcı LG SIGNATURE OLED T, 9-12 Ocak tarihleri arasında CES 2024'te şirketin standında (#16008, Las Vegas Convention Center) sergilenecek. CES 2024'te tanıtılacak LG ürünleri hakkında daha fazla bilgi için CES 2024 Basın Kiti'ni ziyaret edebilirsiniz.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.