LG Signature Premium serisini CES 2016’da görücüye çıkaracak

LG’nin yeni ve büyüleyici markası Beyaz Eşya ve Tüketici Elektroniği alanındaki ürünleri daha önce görülmemiş bir şekilde yeniden tasarlıyor.

LG Electronics, CES 2016’da görücüye çıkaracağı yeni premium serisi ile beyaz eşya pazarını sallamayı planlıyor. LG’nin farklılaşan ve benzersiz markası LG SIGNATURE’a özel bu yeni inovasyonlar ve son teknoloji ürünler, kullanıcıların beğenisine sunulacak. CES 2016’da ilk kez tanıtılacak olan yeni seri ürünler, hemen ardından Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtasının önemli noktalarında satışa sunulacak.

LG SIGNATURE serisi, lider tasarım uzmanlarının da tavsiyeleri alınarak, şirket içerisindeki özel bir ekip tarafından dikkatlice seçilip tasarlandı. LG SIGNATURE başlangıçta televizyon, buzdolabı, bulaşık makineleri ve hava temizleyiciden oluşacak ve marka yayıldıkça daha fazla ürün bu listeye eklenecek.

LG SIGNATURE, “öz”ün görselleştirilmesi felsefesinden ilham alınarak tasarlandı. LG SIGNATURE’ ün şık ve modern görüntüsüne ulaşmak için tüm ürünler, marka ruhuna ters düşme ihtimali olan özelliklerden arındırıldı. Bunun sonucunda da sahibine ayrıcalıklı olduğunu hissettiren, en üstün kalitede bir ürün yelpazesi ortaya çıkıyor

CES 2016 öncesinde LG SIGNATURE’ı merak eden herkes, http://secure-web.cisco.com/1zN4TE2hLUlHMLLrnRsQctVfFwUL2Z2VFmhYpTemwTAiHkxARLBF9k6alLlIc2hmh4-_B-RH5bk9KlIuMBqricRrNZTWp-ilW8ojzpDcAbn_a-yENc5VhS5qBZz_nmb6_z2tX1e0f96TaKEufjAFUonVYj-pUIoWwwLa0EA915nktXxRS3lKjwCmWidF4oPs3N23qthoj0CryAFMbqt0xmRvHOdV33wA2zw1hxhou1ew/http%3A%2F%2Fwww.LGSIGNATURE.com adresinden bilgi edinebilecek. Bunun yanında New York’un Times Square ve Londra’nın Piccadilly Circus meydanlarındaki LG billboardlarında da LG SIGNATURE hakkında video gösterimleri yapılmaya başlanarak kullanıcılara bu yeni seçkin ürünler tanıtılıyor.

Konuyla ilgili konuşan LG’nin Genel Müdür Yardımcısı ve Global Pazarlama Yöneticisi Brian Na şunları söyledi: “LG’nin teknolojisi ve tasarımlarındaki yenilikler sayesinde, LG SIGNATURE markası, en gelişmiş cihazların ve tüketici elektroniği ürünlerinin kullanıcılara sunulabilmesi açısından yeni fırsatlar sunuyor. LG’nin elektronik aletlerin üretimindeki liderliği bize az sayıda şirketin sahip olabileceği çok önemli avantajlar sağlıyor. Bu konuda aklınıza LG’den daha iyi bir marka geliyor mu?”.