LG, Smart Inverter teknolojili yeni NEOCHEF™ mikrodalga fırınını satışa sundu

LG Electronics’in en ileri Smart Inverter Motor teknolojisini, kullanım rahatlığını artıran eşsiz bir tasarımla birleştiren yeni LG NeoChef™, mutfağınızı ve mikrodalga fırınları bir üst seviyeye çıkarıyor. Günümüzün popüler tasarım çizgilerine sahip LG NeoChef™ mikrodalga fırın, minimalist ve kolay kullanım sağlayan tasarımıyla her türlü mutfağa kaliteli bir dokunuş yapıyor. Ergonomik NeoChef™, kullanımı kolaylaştırmak için sadeleştirilen sezgisel bir kontrol arabiriminin yanında kullanıcıların fırınlarını mümkün olduğunca temiz tutmalarına yardımcı olan EasyClean™ özelliğine de sahip.

LG NeoChef™, ön bölümdeki birleştirilmiş ve güçlendirilmiş camı ile ayırma ve düzenleme çizgilerini ortadan kaldırarak şık bir görüntü sunuyor. LG NeoChef™, Minimalist ve parlak tasarımlı ön yüzeyini, zarif bir mat dış görünüm ile birleştirerek her türlü mutfağın dekoruna uyum sağlıyor. Güçlendirilmiş cam ve metalin birleşimiyle ortaya çıkan zarif kontrast ise LG NeoChef™’e kaliteli işçilik içeren seçkin bir görüntü veriyor. Ergonomik tasarımlı ve kıvrımlı cep stili tutma bölmesiyle birlikte elmas kesim kadranı, en üst düzeyde hassasiyetle birlikte birçok kullanıcı dostu özellik de sunuyor. LG NeoChef™, kullanım kolaylığını artıran özelliklerini sezgisel ve dokunmatik ekranı üzerinden kullanıcılara sunuyor. LG’nin gelişmiş mikrodalga fırını, içlerinde 2015 PIN UP Tasarım Ödülleri ve 2015 Good Design Ödülleri’nin de olduğu dünya çapındaki birçok saygın tasarım ödülünün sahibi oldu.

LG’nin eşsiz Smart Inverter motoruyla donatılan LG Neochef™, her türlü yemek tarifinin altından başarıyla kalkıyor. 300’den 1200 watt’a kadar olan linear güç kontrolü özelliğini kullanarak pişirme ve buz çözme işlemlerini yapmakla birlikte, Smart Inverter teknolojisiyle yiyeceklerin lezzetini bozmadan besleyici içeriklerinin korunmasını da sağlıyor. Aynı zamanda verimliliği artıran Smart Inverter teknolojisi, 1200 watt’lık maksimum güç çıkışı ile NeoChef™’in geleneksel mikrodalga fırınlara oranla çok daha hızlı bir şekilde pişirme işlemi yapabilmesini sağlıyor.

Ek olarak, çikolata ya da peynir gibi yiyeceklerin eritilmesi için de kullanılabilen NeoChef™, özelleştirilmiş ayarları sayesinde diğer birçok yiyeceğin de birebir şekilde hazırlanmasına imkân veriyor. LG’nin gelişmiş mikrodalga fırını evinizde herkesten daha hızlı bir şekilde sağlıklı ev yoğurdu yapmakta bile kullanılabiliyor. LG NeoChef™’in Healthy Fry özelliği[1] ise yemeklerin yüzde 72 daha az yağ kullanılarak çok daha sağlık bir şekilde pişirilmesine imkân verirken her bir yemeğin tadının da aynı şekilde kalmasını sağlıyor.[2]

LG NeoChef™, yemek pişirme deneyimine çok daha üstün bir temizlik ve kullanım kolaylığı katan birçok özelliğe sahip. EasyClean™ kaplamaya sahip iç kısmın temizliği oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Mikrodalga fırının iç bölümü diğer geleneksel fırınların içini temizlerken harcadığınız enerjinin yarısıyla[3] iki katı daha hızlı bir şekilde temizlenebiliyor. Geleneksel mikrodalga fırınların iç yüzeyindeki bir leke yedi kez silindiğinde temizlenirken, LG NeoChef™’te ise sadece üç kez silmek yeterli oluyor.

Kullanım kolaylığı sağlayan birçok özellikle donatılan LG NeoChef™, karmaşık yemek tariflerini bile kolaylıkla hazırlayabilmenizi sağlıyor. İnovatif döner tepsisi ise altıgen tasarımlı dengeleyicisi sayesinde tepsiyi tam altı noktadan destekleyerek çok daha üstün bir denge sağlıyor. Yiyecekler tam olarak tepsinin ortasına yerleştirilmese bile pişirme sırasında devrilme olasılığını engelliyor. İç bölümde yer alan enerji tasarruflu LED lamba ise geleneksel modellere göre üç kat daha fazla ışık veriyor. Bu sayede kullanıcılar tüm pişirme işlemini rahatlıkla izleyebiliyorlar. Bir önceki modeliyle aynı boyutlarda olan yeni NeoChef™, kullanıcılara evlerinde mükemmel yemekler yapabilme imkânı sağlıyor. Dış gövdenin kompakt boyutları sayesinde, her türlü mutfakta kendine kolayca yer bulabiliyor. LG NeoChef™’in geliştirilmiş iç kapasitesi ise büyük ve uzun tabakları barındırabiliyor.

LG Electronics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Bölüm Başkanı Jiyoung Lee ise konuyla ilgili şunları söyledi: “LG NeoChef™, her tarzda kullanıcıya hitap eden minimalist tasarımıyla, her mutfağa işlevsellik ve kalite katacak cihazlar yaratma konusundaki kararlılığımızı temsil ediyor. LG’nin eşsiz Smart Inverter teknolojisinden gücünü alan bu yeni ürünümüz, verimli ve etkili bir şekilde yiyecekleri yeniden ısıtabiliyor ve buzlarını çözebiliyor. Pişirme sürelerini azaltmakla birlikte kullanıcıların lezzetli ve oldukça besleyici yiyecekler hazırlayabilmesini her zamankinden daha kolay hale getiriyor.”

LG NeoChef™ modelleri için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatları ise şu şekilde:

MH6565DIS NeoChef™: 899 TL

MS2595CIS NeoChef™: 799 TL

MS2535GISW NeoChef™: 699 TL

[1] Yalnızca ızgara ve konveksiyon mikrodalga fırında isteğe bağlı bir özellik olarak mevcuttur.

2 LG'nin testlerine göre LG'nin yeni mikrodalga fırını ile pişirilen kızartılmış yiyecekler, fritöz ile kızartılan yiyeceklere oranla yüzde 72 daha az yağ içeriyor.

3 Intertek testlerine göre, LG LCSP1110ST beyaz nokta boşluğuna kıyasla (Test maddesi: Yumurta Beyazı (0.5g), Test modeli: EasyClean™ kaplamalı MW203LH ve CRT2010ST.)