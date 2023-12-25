LG SMART TV'LER YENİ UYGULAMALARLA SINIRSIZ EĞLENCE VE KİŞİSEL GELİŞİMİN YOLUNU AÇIYOR

LG Smart TV'ler, eğitimden günlük oyunlara, sanat ve sağlıklı yaşama kadar herkes için keyif, kişisel gelişim ve heyecan dolu deneyimler sunuyor.

LG Electronics (LG), Smart TV'lerinde, kullanıcıların bireysel tercih ve ilgi alanlarına yönelik bir dizi yeni uygulama sunuyor. Böylelikle kullanıcılar, farklı yaşam tarzlarını eğlence ve keyifle zenginleştiren kapsamlı hizmet seçeneklerine evlerindeki büyük ekranlarından kolayca erişilebiliyorlar.

Her yaştan bireyi yaşam boyu öğrenme yolculuğunda destekleyen yeni LG Smart TV hizmetleri, kullanıcılarının öğrenme ihtiyaçlarını, bilgi ve kişisel gelişim beklentilerini anlıyor. LG Smart TV’lerin hizmetlerine önemli bir ekleme olan Udemy, lider bir çevrimiçi beceri geliştirme pazarı ve öğrenme platformu olarak tanınıyor. İlk TV ürününün LG TV'lerde piyasaya sürülmesiyle dikkat çeken Udemy, 75'ten fazla dilde 3.000'den fazla konuda 200 binden fazla kursa erişim sunarak bireylere ve kuruluşlara esneklik ve etkili beceri geliştirme olanağı sağlıyor. 67 milyon öğrenciye fayda sağlayan bir geçmişe sahip olan Udemy, kullanıcıların kazandıkları bilgilerle başarılarını artırmalarına olanak tanıyor. Platform, programlama ve veri biliminden liderlik ve ekip oluşturmaya kadar kullanıcıların kişisel ve mesleki gelişimine göre tasarlanmış 70.000'den fazla küresel eğitmen tarafından oluşturulan geniş bir kurs yelpazesi sunuyor. Ders önerileri, öğrencilerin benzersiz ilgi alanlarını ve hedeflerini analiz edip eşleştiren yapay zeka sistemlerinin gücü kullanılarak her bireye göre kişiselleştiriliyor.

LG Smart TV'ler aynı zamanda çocuklar için ilgi çekici öğrenme platformları da sağlıyor. ABCmouse, genç öğrenciler için binlerce bireysel öğrenme etkinliği sunan, 2 ila 8 yaş arası çocuklara yönelik kapsamlı, araştırmalarla onaylanmış bir dijital öğrenme çözümü olarak LG Smart TV’lerdeki yerini alıyor. Önde gelen eğitim uzmanları tarafından tasarlanan programda çocuklar, okuma, yabancı dil, matematik, fen bilimleri, sağlık, sosyal bilgiler, sanat ve muzik gibi alanların da dahil olduğu ilgi çekici öğrenme deneyimlerinin dinamik dünyasına LG Smart TV’ler aracılığıyla ulaşabiliyorlar. Daha genç öğrenciler ayrıca, dünyaca sevilen karakterler Pinkfong ve Baby Shark'ın yer aldığı ilgi çekici şarkılar ve hikayeler sunan The Pinkfong Company'nin dijital eğitim içeriğiyle etkileşimli öğrenmenin keyfini çıkarabiliyorlar. Dahası, LG'nin webOS platformunda yakında yayınlanacak olan Baby Shark World for Kids uygulaması, TV için optimize edilmiş bir arayüzde İngilizce öğrenme, sağlıklı alışkanlıklar geliştirme, şarkı söyleme, ritimle dans etme ve filmlerin sinema versiyonlarının keyfini çıkarma gibi çeşitli deneyimler vaat ediyor.

LG Smart TV'ler, çeşitli gündelik oyunlarla eğlence deneyimini daha da üst düzeye çıkarıyor. Sesli yapay zeka oyunlarının önde gelen yaratıcılarından Volley, dünya çapında 20 milyondan fazla oyuncunun keyif aldığı 'Jeopardy!' de dahil olmak üzere en iyi oyunlarını doğrudan LG Smart TV'lerin büyük ekranlarına taşıyor. . Wemade Play tarafından geliştirilen bir web3 gündelik bulmaca oyunu olan Anipang Match, WEMIX PLAY blockchain oyun platformuna oyna-kazan modelini entegre ederek sevimli karakterleriyle kullanıcıları memnun ediyor ve jeton ödülleri sunuyor. İlk kez Smart TV’de yayınlanacak uygulama , hareket sensörlü LG Sihirli Kumanda aracılığıyla daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaratacak.



LG Smart TV'lerde bulunan en yeni hizmetler ve özellikler, çeşitli yaşam tarzlarına ve bireysel tercihlere hitap ediyor. Kullanıcılar, popüler spor giyim markası Alo Yoga'nın her seviyeye yönelik uzman liderliğinde yoga, fitness, farkındalık, kişisel bakım ve beslenme programları sunan ödüllü bütünsel sağlıklı yaşam platformu Alo Moves ile sağlıklarına ve sağlıklı yaşamlarına öncelik verebiliyorlar. Kullanıcıların evleri, Saatchi Art ve Daily Art Story’nin profesyonelce seçilmiş koleksiyonlarıyla büyüleyici bir sanat galerisine dönüşüyor. Dahası, önde gelen dijital sanat platformu şirketi DASVERSE tarafından geliştirilen teknolojiler sayesinde LG Smart TV'ler, sanat eserlerine hayat veren görsel olarak büyüleyici kalite sunuyor.

LG'nin daha akıllı, daha iyi bir yaşam yaratmaya yönelik en son yenilikleri ve başarıları, 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında CES 2024'te şirketin standında (#16008, Las Vegas Kongre Merkezi) sergilenecek. Tüm LG CES duyurularını takip etmek için sosyal medyada #LGCES2024'ü takip edebilirsiniz.

x Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

