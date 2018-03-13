LG, Teknolojisini Kadınların İhtiyaçlarına Göre Şekillendiriyor

Yenilikçi teknolojiler ışığında ürün çeşitliliğinin artması ile beraber kadınların sosyal hayattaki rolü de önemli ölçüde değişti. 1950’ye dek hayatlarının önemli bir kısmını gündelik işlere ayıran kadınlar, artan ürün çeşitliliği ile birlikte sosyal yaşama dahil olmaya başladılar. Kendi hobilerine ve eğitimlerine daha fazla zaman ayırma şansı bulan kadınlar, kendi kaderlerini belirleyebilme konusunda önemli bir adım attılar. Zamanla iş dünyasındaki konumunu da sağlam temeller üzerine oturtan kadınlar, ekonominin gelişmesinin temel taşlarından biri haline geldi.

Kadınların sosyal yaşama ve iş yaşantısına daha fazla dahil olmasıyla beraber, hem ev hem de iş yerindeki roller paylaşılırken, “zaman” giderek daha fazla önem kazandı. Günde en az 8 saatini iş yerinde geçiren bireyler için ev işleri angarya haline gelirken, zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlayan yeni nesil beyaz eşyalar büyük önem kazanmaya ve evlerin olmazsa olmazı haline gelmeye başladı.

Zaman sorunsalı ortadan kalkıyor

Tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştırma vizyonu ile yola çıkan LG Electronics, tamamen kendi teknolojisi olan “Deep Learning” ile günümüzün akıllı ev ve cihazlarını daha işlevsel hale getirip, kendini geliştirebilen bir seviyeye yükseltiyor. “Deep Learning” teknolojisiyle üretilen ve birbirlerine bağlanabilen robot süpürge, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi akıllı ev ürünleri, sundukları yeniliklerin yanı sıra, zaman kaynaklı sorunları da ortadan kaldırıyor. Bu sayede günün önemli bir kısmını, yoğun çalışma temposuyla geçiren kadın çalışanlar, mesaiden sonra kendilerine ve sevdiklerine daha fazla vakit ayırabiliyorlar.

LG, yenilikçi ve akıllı beyaz eşya portföyü ile kadınları gündelik ev işi derdinden kurtarıyor.

LG TwinWash ™: Konforlu yaşamın yeni anahtarı

LG, farklı türde çamaşırın eş zamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı yenilik sayesinde kadınlar, üst kısımda yer alan ana makinede ve alt kısımda bulunan mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük ve geniş ebatlara sahip çamaşır yükünü üstlenirken, TwinWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

Ekstra yıkama bölmesi, kadınların yıkama yükü bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak küçük boyutlu yükleri yıkama imkanı sunuyor. Ayrıca, iç çamaşırı veya bebek kıyafetleri gibi narin ve özel ürünler için mükemmel bir yıkama seçeneği oluşturuyor. En önemlisi, bu bölme sayesinde kadınlar birden çok çamaşır grubunu aynı anda ve ayrı ayrı yıkayarak zamandan tasarruf sağlıyorlar.

LG Smart InstaView: Şeffaf kapılı buzdolabı

LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabı, InstaView özelliği ile sadece iki dokunuşla şeffaf hale gelebilen 33 inçlik güçlendirilmiş temperli cama sahip. Bu sayede kadınlar dolabın kapağını açmadan içindekileri görebiliyor. Bunun yanı sıra kapıların açılıp kapanması sırasında kaybedilen soğuk hava, Instaview özelliği sayesinde yüzde 41 oranında azalarak, besinlerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. “Nem Dengeleyicili Sebzelik” üst düzey nem seviyesini korurken, yenilikçi FRESH Balancer™ tek bir düğme ile sebzeliği kilitliyor. Böylece meyve ve sebzeler ilk günkü tazeliklerini koruyabiliyorlar.

Gıda yönetimi yapay zeka ile sınıf atlıyor

InstaView ThinQ buzdolabı, LG'nin webOS platformu ve Alexa'nın ses tanıma teknolojisi ile aerodinamik bir gıda yönetim sistemi sunuyor. Akıllı Etiket özelliği kullanıcılara, akıllı buzdolabında saklanan yiyeceklerin etiketlerini ve son kullanma tarihlerini eklemelerine imkan tanıyor. Bu sayede buzdolabı bir öğenin son kullanma tarihi yakınlaştığında uyarı verebiliyor. Kadınlar market alışverişleri sırasında, InstaView ThinQ’da yer alan geniş açılı PanoramaView kamera ile akıllı telefonları üzerinden buzdolabında yer alan yiyecek ve içecekleri kontrol edebiliyorlar.

Innit ve SideChef gibi şirketlerle olan birliktelikle LG’nin Wi-Fi uyumlu yapay zeka ürün portföyü, kadınlara sunduğu servisleri çok daha geniş bir alana yayıyor. Uygun uygulamaya bağlı olan LG EasyClean fırın, tarif bilgisine kablosuz olarak erişebiliyor ve önceden belirlenen bir saatte ve sıcaklıkta otomatik olarak ön ısıtmaya başlıyor. Fırın, temizliğe ihtiyaç duyduğunda ev sahibinin akıllı telefonuna bildirim gönderirken, sahip olduğu hidrofilik emaye kaplı yapısı sayesinde kadınların işini kolaylaştırıyor. Buna ek olarak aspiratör ve lamba ise ocağın kullanılmasıyla beraber otomatik olarak çalışmaya başlıyor.

LG Easy Clean fırın, bulaşık yıkamayı angarya bir iş olmaktan çıkarıp, çok daha kolay yönetilebilir bir konuya dönüştürüyor. Bu doğrultuda Easy Clean fırın, hazırlanan tabağın bilgisini QuadWash bulaşık makinesine gönderiyor ve makine bu tabağa göre en uygun yıkama döngüsünü belirliyor. Örneğin, akıllı bulaşık makinesi, sebze güvecinden daha yağlı bir tabak için daha sıcak su ile daha uzun bir çalışma döngüsü belirliyor. Dört adet çok fonksiyonlu püskürtme koluna sahip olan QuadWash teknolojisi, şekil ve ebat farkı göz etmeksizin hızlı ve titiz bir temizleme işlemi gerçekleştirebiliyor. Hem EasyClean fırın hem de QuadWash bulaşık makinesi, ses komutları ve LG CLOi Hub Bot üzerinden görüntülenebiliyor.

Kadınların memnuniyeti doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren LG Electronics, yenilikçi ve akıllı teknolojileri tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam edecek.