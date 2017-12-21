LG, ThinQ ile Yapay Zeka Vizyonunu Tek Bir Çatı Altında Topluyor

LG Electronics (LG), yapay zekadan yararlanan beyaz eşya ve tüketici elektroniği alanındaki ürün ve servislerini, 2018 yılında ThinQ çatısı altında birleştireceğini duyurdu. LG ThinQ ürün ve hizmetleri, LG'nin kendi DeepThinQ teknolojisi de dahil olmak üzere çeşitli AI (Artificial Intelligence-Yapay Zeka) platformlarını kullanarak, derin öğrenme ve birbirleriyle iletişim kurma becerisine sahip olacak.

LG, CES 2017’de duyurusunu yaptığı DeepThinQ ile yapay zeka alanında önemli bir adım atarken, yıl içerisinde tüm premium cihazlarına Wi-Fi teknolojisini entegre edip çalışmalarına hız vermişti. Haziran ayına gelindiğinde ses, görüntü ve algılayıcıları tanıyıp, keşfedebilen ve öğrenen teknolojilerde yer alan çeşitli AI araştırmalarını birbirine bağlamak için Seul'deki Yapay Zeka Laboratuarı’nı şirketin CTO'su altında birleştirdi. LG Yapay Zeka Laboratuvarı, dünyanın ilk “mekansal öğrenme” özelliğine sahip klima cihazının yanı sıra akıllı buzdolapları, çamaşır makineleri ve robot elektrikli süpürgelerinin geliştirilmesine katkıda bulundu.

“ThinQ markası ile amaçlanan, LG akıllı ürün ailesinin, tüketicilerimizin yaşamını daha iyi ve kaliteli hale getirmek için her zaman onları düşündüğümüzü vurgulamaktır.” açıklamasını yapan LG Küresel Pazarlama Merkezi Müdürü Han Chang-lee sözlerine şöyle devam ediyor: “Teknolojide bir sonraki adım yapay zeka. Bu noktada beyaz eşya ve tüketici elektroniğinde pazar lideri bir firma olarak, Yapay Zeka teknolojisini daha erişilebilir kılma ve tüketicilerin gözünde korkutucu olmaktan çıkarmak adına sorumluluk taşıyoruz.”

LG 9-12 Ocak'ta, CES standında oluşturulacak ThinQ alanında, 2018 yılında pazara sunacağı yapay zekaya sahip ürün yelpazesini sergileyecek.