LG Tiiun’la Ev İçerisinde Sebze ve Yeşillik Yetiştirmek Çok Kolay





LG’nin Uzun Yıllara Dayanan Beyaz Eşya Deneyimi ve Gelişmiş Teknolojisi Sayesinde Mükemmelleştirilen Akıllı Bahçe Tiiun, Tüketicilerin Tüm Yıl Boyunca Kendi Yeşillerini Yetiştirmelerini Sağlıyor.

LG Electronics'in (LG) güncellenmiş yeşil yaşam konsepti, modern bağımsız iç mekan bahçe cihazı LG tiiun ile CES 2022'de tanıtılacak.1 Korece'de "filizlenmek" anlamına gelen Tiiun, LG'nin en acemi bahçıvanların bile tüm yıl boyunca evlerinin rahatlığında sebze, ot ve hatta çiçek yetiştirmesini sağlayan en yeni cihazına verilebilecek en uygun isim olarak tanımlanıyor.2 Şık ve kullanımı son derece basit olan LG'nin en son yaşam tarzı yeniliği, haşere veya olumsuz iklim endişesi olmadan tam donanımlı bir bahçenin tüm avantajlarını sunuyor.

Tamamen bağımsız bir ünite olarak tasarlanan LG tiiun, her biri altı adede kadar hepsi bir arada tohum paketini ve üç farklı türde tohum setini alabilen iki rafa sahip. Tohum çimlenmesi için 10 delik içeren her tohum paketi ile kullanıcılar, teknolojinin büyüsü ve LG'nin gelişmiş teknik bilgisi sayesinde sadece dört ila sekiz hafta içinde, evlerinde kolayca farklı yeşillikler yetiştirebiliyor.

Bir CES 2022 İnovasyon Ödülü sahibi olan LG tiiun, yenilikçi teknolojisi, tasarımı ve sunduğu farklılaştırılmış tüketici yararı ile tanındı. Bu modern akıllı bahçe sistemi, zahmetsiz ve güvenilir şekilde sonuç verecek, büyük ölçüde otomatikleştirilmiş bir bitki yetiştirme süreci sağlamak için, LG’nin birden fazla ürün kategorisinden elde ettiği onlarca yıllık tecrübe ve teknolojik uzmanlığından yararlanıyor.

LG'nin ünlü İnverter Kompresörünü kullanan Esnek Hava Kontrol Sistemi, organik büyüme için en uygun koşulları yaratmak üzere tiiun'un iç sıcaklığını hassas bir şekilde ayarlıyor. Günün doğal döngüsünü taklit etmek için sıcaklığı ve ışığı otomatik olarak düzenliyor. LG'nin akıllı bahçe sistemi her 24 saatte sekiz kez sulama yaparken, Otomatik Sulama Sistemi tohumların sağlıklı yeşilliklere ve çiceklere dönüştürülmesine yardımcı olmak için ideal miktarda nemi sirküle ediyor.

LG tiiun'un iç yapısı, büyüme sürecini hızlandırmak için dahili LED ışık kaynağının etkisini güçlendirerek fotosentez verimliliğini artırmak üzere tasarlandı. Şeffaf kapı, kullanıcıların bitkilerinin büyümesini izlemesine olanak tanırken, aynı zamanda tutarlı bir iç sıcaklığı korumak ve sinir bozucu böcekleri dışarıda tutmak için hava geçirmez bir yalıtım sağlıyor. Kullanıcılar, LG'nin mobil ThinQ™ uygulamasıyla, tüm çimlenme sürecini uzaktan izleyebiliyor, ayarları kontrol edebiliyor veya değiştirebiliyor ve su deposunun yeniden doldurulması gerektiğinde bildirim alabiliyor.

Evde daha yeşil, daha sağlıklı yaşam için uygun bir çözüm olan LG tiiun, sade ama zarif tasarımıyla da değer sağlıyor. Herhangi bir iç dekor stiliyle güzel bir şekilde uyum sağlayan tiiun, iki sofistike ve yatıştırıcı renkte sergileniyor: Doğal Bej ve Doğal Yeşil.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, “LG tiiun, evde daha yeşil, daha sağlıklı bir yaşam tarzının keyfini çıkarmak isteyen meşgul tüketiciler için pratik ve kullanışlı bir çözüm. Bir kişinin evine veya dairesine şık bir ek olan akıllı bahçe sistemimiz, büyüyen bitkileri, yapraklı yeşillikleri ve çiçekleri, hiç bahçe deneyimi olmayan bizler için bile eğlenceli ve basit hale getiriyor” şeklinde konuştu.

LG tiiun ve LG tiiun mini, 5 Ocak'tan itibaren CES 2022'de LG'nin online fuar standında sanal olarak sergilenecek. LG tiiun ve diğer yenilikçi ev aletlerini LG Home'da (www.lg.com/global/exhibition/homeappliance/lg) görebilirsiniz.







1 “Yeşil yaşam” yalnızca ekim ve yetiştirme bağlamında kullanılıyor.

2 Gerekli tohum paketleri ayrı satılır. Tohum seçeneklerinin mevcudiyeti pazara göre farklılık gösterebilir.