LG, Tüketicileri Geleceğin Çamaşır Makinesi ile Tanıştırıyor

LG’nin CES Inovasyon Ödüllü Çamaşır Makinesi AI özelliği ve Kumaş Bakımı teknolojisi ile kolaylık, hız ve yüksek performans sunuyor.

LG Electronics (LG), CES’te, tahmini olarak program seçmeye gerek bırakmayan, çamaşırlarda en iyi sonucu elde etmek üzere yapay zeka kullanan gelişmiş çamaşır makinelerini tanıtıyor. 2020 CES İnovasyon Ödülü'nü kazanan yeni LG ThinQ™ önden yüklemeli çamaşır makinesi, şirketin AI destekli Proaktif Müşteri Hizmetleri hizmetiyle birlikte bir Yapay Zekalı Direct Drive™ (AI DD) motoruna sahip.

LG’nin AI DD çamaşır makinesi, sektörde çığır açan, etkinlik ve verimlilik sağlayan Direct Drive motor teknolojisinde yaşanan 20 yıllık gelişmenin sonucu olarak sunuluyor. LG’nin bu yeni çamaşır makinesi, birbirinden farklı çamaşır grubunun hacmini ve ağırlığını tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda makineye giren her çamaşır grubunun kumaş tipini tanımlamak içinyapay zeka ve gelişmiş sensörler kullanıyor. Derin öğrenme teknolojisi kullanan AI DD Çamaşır Makinesi, kullanıcı ile ilgili olarak edindiği verileri 20 binden fazla veri ile karşılaştırarak en iyi yıkama sonucu elde etme amacıyla en uygun ayarı belirliyor, daha üstün bir temizlik sağlamanın yanı sıra giysilerin ömrünü yüzde 15’e kadar uzatıyor.

LG’nin akıllı çamaşır makinesi, tişört ve pantolon gibi farklı ürünlerden oluşan bir çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama döngüsünü en iyi yıkama için özelleştiriyor, yıkama hareketlerini, sıcaklıkları ve süreleri farklı ürünlerden oluşan çamaşır grubuna uyacak şekilde şekilde programlayabiliyor. LG’nin kullanıcı dostu, yeni ezDispense özelliği ise, daha iyi sonuçlar elde etmek için yıkama döngüsü sırasında deterjan miktarını belirleyerek, sıvı deterjanı ve yumuşatıcıyı otomatik olarak ekliyor. Kurutma söz konusu olduğunda ise, LG Akıllı Eşleştirme özelliği ile, her parti çamaşırı, çamaşır makinesi ile doğrudan uyumlu LG kurutucu ayarını seçerek en iyi sonucu elde etmek üzere ayarları otomatik olarak yapıyor.

Akıllı çamaşır makinesi, çamaşır deterjanının azaldığını bildirmek için LG'nin ThinQ mobil uygulaması aracılığıyla Amazon Alexa'ya da bağlanabiliyor. Tüketiciler, uygulama aracılığıyla Amazon Dash Replenishment'in deterjan ve yumuşatıcı gibi önceden seçilmiş malzemeleri otomatik olarak yeniden sipariş etmesini sağlayabiliyor.

AI DD çamaşır makinesi, çamaşır yıkama deneyimini daha da artırmak için, gelişmiş ürün performansı ve uzun ömürlülüğün yanı sıra, gelişmiş müşteri memnuniyeti sağlamak için akıllı bir müşteri çözümü olan LG Proactive Müşteri Hizmetini destekliyor. Servis, kullanıcıları olası sorunlara karşı, sorun ortaya çıkmadan önce uyarıyor, gerektiğinde onarımları hızlandırıyor ve LG cihazlarının en iyi performansı göstermesini sağlamak için yararlı bakım ipuçları sunuyor.

AI destekli özelliklere ek olarak, yeni LG çamaşır makinesi, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesine ve üstün performans sunmasına yardımcı olan ek kullanışlı özellikler sunuyor:

TurboWash™ 360, çamaşırları birden fazla açıdan çevrelemek için güçlü jetler kullanıyor. Böylece deterjan, büyük çamaşır gruplarında bile 30 dakikadan kısa bir sürede kumaşların derinlerine nüfuz ederek tam bir temizlik sağlıyor.

Multi 3D Multi Sprey, sert lekeleri hızla parçalamak için su jetlerini aynı anda beş farklı yönde çalıştırıyor.

LG TWINWash™, bir makinede iki ayrı yıkama bölmesi ile zaman tasarrufu sağlıyor. Üstteki yıkama bölmesi büyük çamaşır grupları için kullanılıyorken, aşağıdaki kompakt LG SideKick yıkayıcı aynı anda küçük grupları yıkayabiliyor.

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Dan Song, “Yenilikçi yıkama teknolojilerimiz ve AI tabanlı müşteri hizmetleri platformumuzla AI DD'li çamaşır makinemizin tüm tüketici beklentilerini aşacağından eminiz. Bu çamaşır makinesi, daha büyük kapasitesi ve özelleştirilmiş çamaşır deneyimi ile rahatlık için yeni bir ölçüt belirliyor” dedi.

CES'teki ilk çıkışından sonra, LG’nin yeni yüksek kapasiteli önden yüklemeli çamaşır makinesi, ilk yarıda Kuzey Amerika'da diğer pazarlarda piyasaya sürülecek.

7-10 Ocak tarihleri arasında CES 2020 sırasında yeni AI DD çamaşır makinesini ve daha fazlasını LG’nin standında (# 11100, Central Hall, Las Vegas Kongre Merkezi) görebilirsiniz. #LGCES2020'yi kullanarak LG'nin diğer heyecan verici CES duyurularını sosyal medyada takip edebilirsiniz.