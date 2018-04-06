LG, Tüketicileri İki “Tıkla” Geleceğe Götürüyor

Her “tıklamanın” ardında bir hikaye yer alıyor. Bir tıklama ile başlayan şeyler, genellikle güzel bir sürpriz ile sonlanıyor. Peki ya bu sürprizin kaynağı ev aletiniz olursa? Evet, günümüzün ev aletleri ve gereçleri, sade elektronik cihazlar olmakla kalmadıkları gibi, bir cihazdan fazlasını haline gelmelerini sağlayan birçok fütüristik yenilikle donatılıyor. Gıda soğutma teknolojisi ile buzdolabı, geçtiğimiz 100 yılın en önemli ev aleti keşiflerinden biri olurken, bir dönem lüks eşya kategorisinde yer almasına karşın zaman içerisinde tüketicilerin vazgeçilmezleri arasındaki yerini almayı başardı.

Değişen tüketici ihtiyaçları ve oluşan talepler, üreticilerin buzdolabı teknolojisine olan bakış açılarını gözden geçirmelerine neden olurken, çığır açan yeni nesil teknolojilerin yolunu açmıştır. Soğutma teknolojisi son birkaç yılda önemli gelişim gösteriyor. Modern buzdolaplarında, içerisindeki serin havanın sorunsuz ve düzenli bir şekilde dolaşımını sağlayan soğutma delikleri bulunması sayesinde soğutma konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Isı dengesi sorunsuz bir şekilde sağlanıyor

Modern tek ve çift kapılı buzdolapları, buzdolabının ısısını muhafaza edip, koruyan teknolojiler ile donatılıyor. Buzdolabının içerisindeki havanın, çoklu havalandırma çıkışlarından farklı yönlere düzgün bir şekilde iletilebilmesi sayesinde dolabın her yanının eşit derecede soğutulması sağlanıyor.Bu sistem,dolabın çok soğuk ya da çok sıcak noktalara ulaşmadan, iç ısısını dengeli ve serin bir şekilde korumasına yardımcı oluyor. Böylelikle dolapta yer alan gıdalar, özel tasarlanmış hava akış sistemiyle uzun süreler boyunca tazeliklerini koruyabiliyorlar.

Buzdolabının geliştirilmesi, hiç şüphesiz tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırma ve beslenme türlerini çeşitlendirme isteğiyle gerçekleşiyor. Buna karşın buzdolapları, son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte tüketicilerin hayatlarının değişim hızına ve değişen ihtiyaçlara göre yeniden şekilleniyor.

LG InstaView Buzdolabı da, şık iç cam paneliyle tıklayanları hayran bırakacak şekilde tasarlandı. Kullanıcılar yeni nesil teknolojiler sayesinde, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyorlar.

Tek tıkla tüm gıdalar görüntülenebiliyor

Kapsamlı bir tüketici araştırmasından sonra LG, bu “tıklama” özelliğini InstaView Door-in-Door™ buzdolabına ekledi. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin buzdolabı kapısını günde ortalama 79 kez açıp-kapattıklarını ortaya koyarken, aynı zamanda önemli ölçüde soğuk hava ve enerji kaybına neden olduğunun altını çiziyor. Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı buzdolabı kapısını bazen açık unuttuklarını ifade ederlerken, yüzde 56’lık kesim buzdolabı kapısının açık kalmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Tüketicilerin bu sorununun üzerine gitmeye karar veren LG, yenilikçi “tıklama” özelliğini buzdolabına ekleyerek, kullanıcıların InstaView Door-in-Door ™ camının üzerine iki kez tıkladıklarında buzdolabının kapısını açmaya gerek kalmadan içerisinde yer alanlara bakmalarını sağlıyor.

Buzdolabının içindekileri kontrol etmek için buzdolabı kapısını açmamızla, buzdolabı serinliğini kaybediyor ve sabit bir sıcaklığı tekrar yakalamak için daha fazla enerji harcıyor. Bunun yanı sıra, geniş Door-in-Door ™ bölmesi tüketicilerin hızlıca erişmek istedikleri aperatif ve içecekleri kolayca saklamalarına olanak tanırken, aynı zamanda soğuk hava kaybını yüzde 41'e kadar azaltıp, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabı, yiyecekleri daha uzun süre taze tutacağına olan güveni sağlayan yenilikçi teknolojilere sahip. Hygiene Fresh+™, buzdolabının kötü kokuları gideren ve daha uzun tazelik sağlayan 5 aşamalı bir hava filtresi ile donatıldı. Sebze bölmesini sızdırmaz hale getirerek, nem seviyesini optimize eden Fresh Balance™ 'a ek olarak, InstaView Door-in-Door™ buzdolabında da nemi optimum seviyede tutan yenilikçi kafes şeklindeki bölme kapağı olan Moist Balance Crisper ™ bulunuyor.

Önemli enerji tasarrufu sağlıyor

LG InstaView Door-in-Door ™ buzdolabında% 32'ye varan enerji tasarrufu sağlayan, % 25'e kadar gürültüyü azaltan, evdeki enerji verimliliğini artıran ve evde huzur sağlayan dahili Inverter çizgisel kompresör bulunuyor.

Buna ek olarak, LG akıllı teknolojileri günlük yaşamlara entegre ederek, kullanıcılara daha rahat akıllı ev deneyimleri sunuyor. LG InstaView Door-in-Door ™ buzdolabı, Smart ThinQ ™ 'yu desteklerken, böylece kullanıcılar mobil uygulamaları aracılığıyla buzdolabını uzaktan kontrol edebiliyor. Akıllı telefonlardan basit bir dokunuşla Control Temperature, Express Freeze, Smart Diagnosis ve Hygiene Fresh+ ™ Air Purifying gibi temel özelliklerin kullanımı son derece kolay hale gelirken, kullanıcılar, akıllı bir evin rahatlığını deneyimleyebiliyorlar.

InstaView Door-in-Door ™ buzdolabı, LG'nin tüketicilerin hayatını iyileştirme çabalarının net bir kanıtı olarak öne çıkıyor. Cihaz kapısının açılması ihtiyacının ortadan kaldırılması gibi yeniliklerin yeni bir buzdolabı kültürü oluşturması bekleniyor.

Yeni teknolojik özellik ile beraber, tüm kullanıcılar sadece tek bir tıklama ile buzdolabının içeriklerini görebiliyorlar. Buzdolabında ne olduğunu kontrol etmek için kapıyı açmak zorunda kalmayı ortadan kaldıran teknoloji, kullanıcılara daha fazla rahatlık sunuyor. Buna ek olarak, buzdolabının açılma sayısını önemli ölçüde azaltarak, InstaView buzdolabı kapağını kapatmayı unutmak konusundaki endişeleri de ortadan kaldırıyor.

Çığır açan knock-on özelliği ile LG InstaView, tüketicilerin günlük yaşamlarına daha önce hiç olmadığı kadar rahatlık ve eğlence getireceği gibi, buzdolapları için yeni bir paradigma haline gelecek.