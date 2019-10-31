LG TwinWash Deneyim Etkinliğine 10 Bin Kişi Katıldı





LG Electronics (LG), geçtiğimiz haftalarda düzenlediği LG TwinWash Test Etkinliği ile, “Neden LG TwinWash benim olmalı?” sorusuna en uygun ve yaratıcı cevabı veren 5 kişiye LG TWINWash Çamaşır Makinesi hediye edeceğini duyurmuştu.

Nisan ayı boyunca devam eden etkinliğe rekor başvuru oldu. 10 bin kişinin başvurarak LG TwinWash’la ilgili düşüncelerini ilettiği etkinlikte, en ilginç yanıtı veren 5 kullanıcı, çift haznesi ile, iki farklı çamaşır grubunu aynı anda yıkayabilen LG TwinWash Çamaşır Makinesi sahibi oldu. Makinelerini teslim alarak deneyimlemeye başlayan tüketiciler, kendi sosyal medya sayfalarından tüm #lgtestetkinliği hastagh’i ile paylaştı.

Gerçek kullanıcılardan gelen objektif yorumlar içeren videoları izlemek isteyenler Instagram’da #lgtestetkinliği hastagh’i üzerinden ve LG Türkiye’nin web sitesinden, etkinlik paylaşımlarına ulaşabiliyor. https://www.lg.com/tr/camasir-makinesi/TwinWash-Te...

Ayrıca, InstaView Yaz Kampanyası kapsamında, 06 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında, LG BrandShop, Teknosa ya da MediaMarkt’tan LG InstaView alanlar, LG markalı diğer beyaz eşya alışverişlerinde kullanabilecekleri, 3.000 TL’ye varan indirim çeki kazanıyorlar.

LG TwinWash Hakkında

İki Farklı Yıkama Aynı Anda

LG TWINWash teknolojisi ile kullanıcılar üstteki ana makinede ve alt kısımdaki mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük boyutlu çamaşır grubunu yıkarken, alttaki daha küçük bölme ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

LG TwinWash’la Bakterilere Elveda

LG çamaşır makinelerinde bulunan Steam (Buhar) özelliği ise, mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, özel bir sterilizasyon döngüsüyle, bakteri ve alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. LG Steam (Buhar) özellikli çamaşır makineleri, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor.

Akıllı Çamaşır Makinesi Kendi Programını Kendisi Seçiyor

LG çamaşır makinelerinde bulunan AI DD özelliği, kullanıcılara program seçmeye gerek duymadan, tek tuşla çamaşır yıkama keyfi de sunuyor. Akıllı çamaşır makineleri, yapay zeka desteği ile, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını belirleyerek, bu çamaşırlara uygun program belirliyor. LG’nin akıllı çamaşır makinesi, tişört ve kot pantolon gibi birbirinden oldukça farklı giysilerden oluşan bir çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklıkları ve süreleri farklı ürünlerden oluşan çamaşır grubuna uyacak şekilde programlayabiliyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarlardan yüzde 18’e varan oranda koruyor.