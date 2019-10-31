Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG TwinWash Deneyim Etkinliğine 10 Bin Kişi Katıldı

Beyaz Eşya 10/31/2019
Print



LG Electronics (LG), geçtiğimiz haftalarda düzenlediği LG TwinWash Test Etkinliği ile, “Neden LG TwinWash benim olmalı?” sorusuna en uygun ve yaratıcı cevabı veren 5 kişiye LG TWINWash Çamaşır Makinesi hediye edeceğini duyurmuştu.

 

Nisan ayı boyunca devam eden etkinliğe rekor başvuru oldu. 10 bin kişinin başvurarak LG TwinWash’la ilgili düşüncelerini ilettiği etkinlikte, en ilginç yanıtı veren 5 kullanıcı, çift haznesi ile, iki farklı çamaşır grubunu aynı anda yıkayabilen LG TwinWash Çamaşır Makinesi sahibi oldu. Makinelerini teslim alarak deneyimlemeye başlayan tüketiciler, kendi sosyal medya sayfalarından tüm #lgtestetkinliği hastagh’i ile paylaştı.

 

Gerçek kullanıcılardan gelen objektif yorumlar içeren videoları izlemek isteyenler Instagram’da #lgtestetkinliği hastagh’i üzerinden ve LG Türkiye’nin web sitesinden, etkinlik paylaşımlarına ulaşabiliyor. https://www.lg.com/tr/camasir-makinesi/TwinWash-Te...

Ayrıca, InstaView Yaz Kampanyası kapsamında, 06 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında, LG BrandShop, Teknosa ya da MediaMarkt’tan LG InstaView alanlar, LG markalı diğer beyaz eşya alışverişlerinde kullanabilecekleri, 3.000 TL’ye varan indirim çeki kazanıyorlar.

 

LG TwinWash Hakkında

 

 

İki Farklı Yıkama Aynı Anda

LG TWINWash teknolojisi ile kullanıcılar üstteki ana makinede ve alt kısımdaki mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük boyutlu çamaşır grubunu yıkarken, alttaki daha küçük bölme ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

 

LG TwinWash’la Bakterilere Elveda

LG çamaşır makinelerinde bulunan Steam (Buhar) özelliği ise, mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, özel bir sterilizasyon döngüsüyle, bakteri ve alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. LG Steam (Buhar) özellikli çamaşır makineleri, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor.

 

 

 

Akıllı Çamaşır Makinesi Kendi Programını Kendisi Seçiyor

LG çamaşır makinelerinde bulunan AI DD özelliği, kullanıcılara program seçmeye gerek duymadan, tek tuşla çamaşır yıkama keyfi de sunuyor. Akıllı çamaşır makineleri, yapay zeka desteği ile, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını belirleyerek, bu çamaşırlara uygun program belirliyor. LG’nin akıllı çamaşır makinesi, tişört ve kot pantolon gibi birbirinden oldukça farklı giysilerden oluşan bir çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklıkları ve süreleri farklı ürünlerden oluşan çamaşır grubuna uyacak şekilde programlayabiliyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarlardan yüzde 18’e varan oranda koruyor.

Listeye Geri Dön