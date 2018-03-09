LG TwinWash Roadshow Ankara Cepa’da

LG Electronics (LG), TwinWash™ Roadshow etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Ankara’daki etkinliklerin ikincisi 10 – 11 Mart tarihleri arasında Cepa AVM’de gerçekleşecek.

Etkinlikte, LG TwinWash™ çamaşır makinesi ve InstaView Door-in-Door™ buzdolabının üstün özelliklerini deneyimleyecek katılımcılar, etkinlik alanında düzenlenecek yarışmalara katılarak, sürpriz hediyeleri kazanma şansı da yakalayacaklar.

Roadshow kapsamında düzenlenecek etkinlikte, aynı anda 2 farklı çamaşır grubunun eş zamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™’un “Türkiye’ye özel” 14 kg’lık versiyonu katılımcılara tanıtılacak. Kullanıcı dostu tasarımı, benzersiz şık cam paneli ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken InstaView Door-in-Door™ buzdolabı da aynı etkinlikte katılımcılarla buluşacak.

LG TwinWash™ Roadshow etkinliği, Ankara’dan sonra Ağustos ayının ilk yarısında İzmir, Bursa ve Adana’daki tüketicilerle buluşacak.

LG TwinWash ™: Konforlu yaşamın yeni anahtarı

LG, farklı türde çamaşırın eş zamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı yenilik sayesinde kullanıcılar, üst kısımda yer alan ana makinede ve alt kısımda bulunan mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük ve geniş ebatlara sahip çamaşır yükünü üstlenirken, TwinWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

Ekstra yıkama bölmesi, kullanıcıların yıkama yükü bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak küçük boyutlu yükleri yıkama imkanı sunuyor. Ayrıca, iç çamaşırı veya bebek kıyafetleri gibi narin ve özel ürünler için mükemmel bir yıkama seçeneği oluşturuyor. En önemlisi, bu bölme sayesinde kullanıcılar birden çok çamaşır grubunu aynı anda ve ayrı ayrı yıkayarak zamandan tasarruf sağlıyorlar.

LG Smart InstaView: Şeffaf kapılı buzdolabı

LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabı, InstaView özelliği ile sadece iki dokunuşla şeffaf hale gelebilen 33 inçlik güçlendirilmiş temperli cama sahip. Bu sayede kullanıcılar dolabın kapağını açmadan içindekileri görebiliyor. Bunun yanı sıra kapıların açılıp kapanması sırasında kaybedilen soğuk hava, Instaview özelliği sayesinde yüzde 41 oranında azalarak besinlerin daha uzun süre taze kalıyor. “Nem Dengeleyicili Sebzelik” üst düzey nem seviyesini korurken, yenilikçi FRESH Balancer™ tek bir düğme ile sebzeliği kilitliyor. Böylece meyve ve sebzeler ilk günkü tazeliklerini koruyabiliyorlar.