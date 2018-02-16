LG TwinWash Roadshow Ankara’ya geliyor

LG Electronics (LG), TwinWash çamaşır makinesi ve Instaview Door-in-Door buzdolaplarını tanıtmak için AVM’lerde gerçekleştirmeye başladığı etkinliklere devam ediyor. Ankara’da gerçekleştirilecek etkinliğin ilk adresi 23 – 28 Şubat tarihleri arasında Anatolium AVM, ikinci adresi ise 2 - 4 Mart tarihleri arasında Kentpark AVM’de olacak.

Kullanıcılar, etkinlikte düzenlenen eğlenceli oyunlarda hediye kazanma şansına sahip olurken, LG TwinWash™ çamaşır makinesi ile InstaView Door-in-Door™ buzdolabının üstün özellikleriyle tanışma fırsatını yakalayacaklar.

Roadshow kapsamında düzenlenen etkinlikte, aynı anda 2 farklı çamaşır grubunun eşzamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™’un Türkiye’ye özel olarak getirilen 14 kg’lık versiyonu kullanıcılara tanıtılacak. Kullanım kolaylığını artırmak için tasarlanan ve daha önce görülmemiş şık cam paneli ile yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken InstaView Door-in-Door™ buzdolabı da aynı etkinlikte tüketicilerle buluşacak.

LG TwinWash™ Roadshow etkinliği, Ankara’dan sonra Ağustos ayının ortalarına kadar İzmir, Bursa ve Adana’da da tüketicilerle buluşacak.

LG TwinWash ™: Konforda yepyeni bir boyut

LG, çok sayıda çamaşırın eşzamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı inovasyon sayesinde kullanıcılar üstteki ana makinede ve alt kısımdaki mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük boyutlu çamaşır yükünü üstlenirken, TwinWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Bu ekstra yıkama bölmesi kullanıcılara tam bir yıkama yükü birikinceye kadar beklemek zorunda kalmadan daha küçük boyutlu yükleri yıkama imkanı sunuyor. Ayrıca, TwinWash ™ Mini makinesi, iç çamaşırı veya bebek kıyafetleri gibi narin ve özel ürünler için mükemmel bir yıkama seçeneği oluşturuyor. En önemlisi ise bu bölme sayesinde kullanıcılar birden çok çamaşır grubunu aynı anda ve ayrı ayrı yıkayarak büyük bir zaman tasarrufu sağlıyorlar.

LG Smart InstaView: Şeffaf pratik kapılı buzdolabı

LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabında, InstaView özelliği sayesinde sadece iki dokunuşla şeffaf hale gelen 33 inçlik güçlendirilmiş temperli cam bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar dolabın kapağını açmadan içindekileri anında görebiliyor ve kapıların açılıp kapanması sırasında kaybedilen soğuk hava da yüzde 41 azalarak besinlerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Nem Dengeleyicili Sebzelik üst düzey nem seviyesini korurken inovatif FRESH Balancer™ tek bir düğmeye dokunarak sebzeliği kilitliyor, böylece meyve ve sebzelerin ilk günkü tazeliklerini koruyabiliyorlar.