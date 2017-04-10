Üstün bir izleme deneyimi için Netflix, HDR destekli LG UHD TV’leri öneriyor

LG Electronics’in (LG) en yeni TV’leri, internet üzerinden içerik yayını konseptini tüm dünyada yaygın hale getiren Netflix platformu tarafından, üç yıldır aralıksız olarak Netflix Onaylı TV kategorisinde konumlandırılıyor. Netflix’in değerlendirme programı, Netflix içeriklerini en mükemmel şekilde izleyicilere ulaştıran ve mükemmel izleme tecrübesini sunan TV’leri kapsıyor.

LG’nin Netflix Onaylı TV’leri, webOS 3.5 Smart TV platformunun sağladığı erişim kolaylığı ve hızlı performans gibi kullanıcıların ihtiyaçlarını temel alan birçok alanda detaylı değerlendirme süreçlerinden geçiyor. LG’nin 2017 UHD modellerinin uzaktan kumandalarında ise ilk defa Netflix tuşu yer alacak. Bu sayede kullanıcılar tek bir tuşa basarak hem TV’yi açabilecek, hem de Netflix’i kullanabilecekler. LG’nin en yeni TV modelleri, ana ekrandan kolayca ulaşılabilecek şekilde Netflix’in en son sürümüyle birlikte geliyor.

LG’nin 2017 model TV’leri, sahip oldukları 4K HDR teknolojisi sayesinde Netflix’in 4K ve HDR içeriklerini mükemmel bir görüntü kalitesiyle daha keskin ve çarpıcı bir şekilde iyileştirilmiş renkleriyle kullanıcılara sunabiliyor. Marvel’dan Iron Fist gibi Netflix’te yer alan tüm Marvel içeriklerinin yanında The OA ve Chef’s Table gibi diğer diziler de LG TV’ler ile eşsiz bir canlılıkta izlenebiliyor. LG’nin tüm 2017 Premium TV serisi, Active HDR özelliği ile bütün HDR formatlarını destekliyor. Bu sayede Dolby Vision, HDR10 ve HLG gibi formatlar da dahil olmak üzere HDR destekli içerikler daha parlak ve yüksek kontrast oranında izlenebiliyor.

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Bölüm Başkanı Brian Kwon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2017 model TV’lerimizin Netflix tarafından onaylı ürün olarak konumlandırılması, bizi oldukça mutlu etti ve gururlandırdı. Netflix’ten aldığımız bu değerlendirme doğrultusunda Smart TV sahiplerine çok daha hızlı ve kolay erişilebilen 4K HDR içeriklerle birlikte daha eğlenceli bir TV deneyimi sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Netflix Cihaz Partner Ekosistemi Başkan Yardımcısı Scott Mirer ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “LG, Smart TV’leri aracılığıyla kusursuz bir Netflix deneyimi sunarak endüstri liderliğini kanıtlıyor. LG’nin 2017 ürün serisindeki Netflix Onaylı TV’ler bu alandaki liderliği devam ettirmekle birlikte kullanıcılarımıza çok daha üstün bir Netflix deneyimi sunmamıza imkan sağlayacak.”