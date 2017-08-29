LG V30, kullanımı kolay ve kişiselleştirilmiş bir ses deneyimi yaşatıyor

LG’nin yeni çıkacak V serisi akıllı telefonunun sunduğu daha önce hiçbir akıllı telefonda görülmemiş yeni nesil ses özellikleri, kullanımı kolay ve kişiselleştirilmiş bir ses deneyimi yaşatıyor. Ses cihazları dünyasının önemli uzmanlarıyla yapılan ortak çalışmalarla geliştirilmiş LG V30, ses cihazlarına meraklı olanlara yönelik mükemmel aracı geliştirmek için yapılan işbirliği stratejisi için ideal bir örnek.

İlk olarak selefi tarafından ortaya çıkartılan Hi-Fi Quad Dac üzerine inşa edilen LG V30, ESS Technology’nin SABRE ES9218P’si ile desteklenen 32-bit Gelişmiş Hi-Fi Quad DAC özelliğine sahip. LG’nin Hi-Fi Quad DAC’ı iki yeni özelliğe sahip: dijital filtreler ve ses ön ayarları. Orijinal Hi-Fi Quad DAC bozulmayı ve beyaz gürültüyü en aza indirerek kaynaktan gelen Hi-Fi sese en yakın olanını vermenin üstünde dururken Gelişmiş Hi-Fi Quad DAC çok daha kişiselleştirilmiş seçenekler sunuyor.

Normalde yalnızca pahalı ses cihazlarında olan dijital filtreler, kişisel zevklere göre uyarlanabilen filtrelerle dürtü yanıtı öncesi ve sonrasındaki zil seslerini geliştiriyor. LG mühendisleri ses ön ayarlarını geliştirirken popüler zil seslerinin karakteristikleri üzerinde çalıştılar ve dört en iyi programlanmış ayarı yaratmak için en uygun ses kombinasyonlarını belirlediler: geliştirilmiş, detaylı, canlı ve bas. LG V30 kullanıcıları sıradan bir cihazla bile pahalı kulaklıklar kullanan müzik meraklılarının aldığı yüksek kaliteli ses keyfini yaşayabiliyorlar.

Hi-Fi Quad DAC sağ ve sol ses sinyallerini ayrı olarak kontrol edip ses dengesini ayarlıyor, böylece dinleyenler de kendilerini bir konser salonunun ortasında gibi hissediyorlar. LG ayrıca bozulma oranını yüzde 0.0002’ye kadar düşürmeyi de başardı. Dijital veri analog dalga formuna dönüştürülürken ne kadar az kayıp olursa ses de o kadar temiz oluyor. V30’daki ses yolları ise hiç olmadığı kadar geniş. Bu sayede büyük ve yüksek kaliteli ses dosyalarını hiçbir takılma olmadan ve daha hassas işleyebiliyor.

LG V30’da ayrıca, işbirliği yaptığı MQA LTD. şirketinin de teknolojisi olan mobil müzikteki bir sonraki büyük trend olacak yüksek çözünürlüklü online ses akışına da sahip. Bu da V30’un gösterişli Quad DAC’ı ile MQA teknolojisini birleştirerek kulaklar kadar kalplere de seslenen bir müzik deneyimi yaşatıyor. Müzikseverler çok büyük dosyalar indirmenin sıkıntısını yaşamadan ya da yükse kaliteli müzik dinlemek için büyük ölçekte veri kullanmadan da V30 ile yüksek çözünürlüklü müziğin keyfine varabilecekler.

Ayrıca V30’daki HD Audio Recorder sayesinde telefonun ses alıcısı aynı anda mikrofon (Receiver-as-a-Mic ya da RAM) olarak da kullanılabiliyor. RAM sesleri çok temiz bir şekilde kaydedebiliyor. Böylece LG V30, herhangi bir bozulma olmadan bir ıslıktan bir gök gürültüsüne kadar çok geniş skaladaki sesleri kaydedebiliyor.

V30’la LG ve iş ortaklarının akıllı telefon ses sistemindeki sınırları genişleterek çok daha kişisel müzik deneyimine imkan verdiklerini belirten LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Juno Cho, “Gelişmiş Hi-Fi ses teknolojisi ve OLED FullVision ekranı sayesinde sunduğu eşsiz görsellerin birleşimi, LG V30’u gerçek bir multi medya güç merkezi haline getiriyor.” dedi.

LG, V30’la B&O PLAY ile olan yakın iş ortaklığını da devam ettiriyor. B&O PLAY, V30’daki ses yetkinliklerini, sahip olduğu ses deneyimiyle geliştirdiği hassas ayarlarla ve kendi üst düzey dokunuşuyla daha da iyileştiriyor. V30 ile birlikte verilen yüksek kaliteli B&O PLAY kulaklıkları sayesinde saatler boyunca keyifle müzik dinlemeye herkesin hayranlıkla bakacağı bir tarz da ekleniyor.

Birçok insan için sevdikleri müziği dinlemenin hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve müziklerinin olduğu akıllı telefonlarının yanı sıra kulaklıklarından da bu vazgeçemedikleri deneyimi ve kaliteyi beklediklerini vurgulayan B&O PLAY CEO’su John Mollanger, “Bu yüzden B&O PLAY, LG’yle olan uzun dönemli işbirliğinden ve dünya genelindeki müzik tutkunlarını tatmin etmekten çok keyif alıyor.” şeklinde konuştu.