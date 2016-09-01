LG ve B&O PLAY işbirliği ile V20’de yüksek kaliteli ses deneyimi

B&O’nun ünlü akustik performansı, LG’nin gelişmiş akıllı telefon teknolojisiyle bir araya gelerek ödüllü bir ses deneyimi yaşatıyor.

LG Electronics, yeni çıkacak LG V20 akıllı telefonda B&O PLAY ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde sınıfının en iyisi ses özellikleri olacağını açıkladı. B&O PLAY, Bang & Olufsen’in 90 yıllık ses ve tasarım mükemmeliyeti, ince işçilik ve ürün inovasyonu süzgecinden süzülerek gelen üst kalite taşınabilir ses ürünleri ve kulaklıklar üreten bir firma olarak tüm dünyada tanınıyor.

LG ve B&O PLAY, V20 akıllı telefonun ses özelliklerini en üst düzeye çıkartarak kullanıcılara mükemmel ses deneyimini yaşatmak için işbirliği yaptılar. Akustik mühendisleri, taşınabilir bir tasarımda doğal ve dengeli bir ses deneyimi sunma amacını ana felsefesi olarak belirleyen B&O PLAY’in bu amacına ulaşması için bir işbirliği gerçekleştirdiler. V20 akıllı telefonla birlikte, eksiksiz kullanıcı deneyimini geliştirmek için özel B&O PLAY kulaklık ve B&O PLAY üst sınıf ses kalitesinin bir belgesi olan B&O PLAY’in logosuna sahip ve V20 için özel tasarlanmış duvar kağıtları da ücretsiz olarak veriliyor.

B&O PLAY Başkanı Henrik Taudorf Lorensen, LG’yle yapılan işbirliğinin B&O PLAY’in ses teknolojisini, tasarımdaki mükemmelliğini ve kullanıcıyı merkeze alan felsefesini göstermek için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Kullanıcılar yeni LG V serisi akıllı telefonlarla daha önce duymadıkları üst kalite bir ses deneyimini yaşayacaklar.” diyor.

B&O PLAY’le gerçekleştirdikleri yakın işbirliğinden dolayı çok memnun olduklarını belirten LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO’su Juno Cho, sözlerine şöyle devam ediyor: “İşbirliğimiz bu yılın başında Hi-Fi Plus ve B&O PLAY’le başladıktan sonra şimdi de V20 ile devam ediyor. Artık kullanıcılar akıllı telefonlarından eskisinden çok daha ileri bir ses deneyimi yaşamayı umuyorlar ve ben V20’nin bu beklentiyi misliyle karşılayacağına inanıyorum.”